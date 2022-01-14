https://ria.ru/20220114/pentagon-1767927723.html

В Пентагоне оценили необходимость "горячей линии" с Россией по Украине

В Пентагоне оценили необходимость "горячей линии" с Россией по Украине - РИА Новости, 14.01.2022

В Пентагоне оценили необходимость "горячей линии" с Россией по Украине

США на текущий момент не видят необходимости в создании специальной горячей линии с Россией по кризису на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T20:36

2022-01-14T20:36

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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. США на текущий момент не видят необходимости в создании специальной горячей линии с Россией по кризису на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."У нас есть много каналов для коммуникаций, в том числе прямых – с военным руководством России. Несколько дней назад министр (обороны США Ллойд Остин) провел разговор с министром (обороны РФ Сергеем) Шойгу... Я не думаю, что нам сейчас нужна отдельная горячая линия по Украине", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220114/sammit-1767927200.html

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