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В Пентагоне оценили необходимость "горячей линии" с Россией по Украине
В Пентагоне оценили необходимость "горячей линии" с Россией по Украине - РИА Новости, 14.01.2022
В Пентагоне оценили необходимость "горячей линии" с Россией по Украине
США на текущий момент не видят необходимости в создании специальной горячей линии с Россией по кризису на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T20:36
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пентагон
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сша
россия
в мире
киев
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. США на текущий момент не видят необходимости в создании специальной горячей линии с Россией по кризису на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."У нас есть много каналов для коммуникаций, в том числе прямых – с военным руководством России. Несколько дней назад министр (обороны США Ллойд Остин) провел разговор с министром (обороны РФ Сергеем) Шойгу... Я не думаю, что нам сейчас нужна отдельная горячая линия по Украине", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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пентагон, украина, сша, россия, в мире, киев, оон, нато, министерство обороны сша, джон кирби, ллойд остин
20:36 14.01.2022 (обновлено: 20:40 14.01.2022)
 
В Пентагоне оценили необходимость "горячей линии" с Россией по Украине

Пентагон пока не видит необходимости в создании "горячей линии" с Россией по Украине

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон
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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. США на текущий момент не видят необходимости в создании специальной горячей линии с Россией по кризису на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"У нас есть много каналов для коммуникаций, в том числе прямых – с военным руководством России. Несколько дней назад министр (обороны США Ллойд Остин) провел разговор с министром (обороны РФ Сергеем) Шойгу... Я не думаю, что нам сейчас нужна отдельная горячая линия по Украине", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
20:31
Псаки не смогла оценить возможность проведения саммита с Россией и Украиной
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
 
ПентагонУкраинаСШАРоссияВ миреКиевООННАТОМинистерство обороны СШАДжон КирбиЛлойд Остин
 
 
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