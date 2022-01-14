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https://ria.ru/20220114/pensiya-1767854078.html
Средний размер страховой пенсии после индексации составит 18 984 рубля
Средний размер страховой пенсии после индексации составит 18 984 рубля - РИА Новости, 14.01.2022
Средний размер страховой пенсии после индексации составит 18 984 рубля
Средний размер страховой пенсии по старости после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:01
2022-01-14T19:48
общество
пенсия
госдума рф
пенсионный фонд рф
александр жуков
антон котяков
россия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков."Сейчас она проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 (рублей. — Прим. ред.), для сравнения: в 2021 году было 17 481", — уточнил он.В этом году по поручению президента Владимира Путина выплаты увеличат на 8,6% — чуть выше инфляции.В результате пенсии вырастут для 30,8 миллиона неработающих россиян. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией в период с 2022 по 2024 год составит более 500 миллиардов рублей: в 2022 году — 172,7 миллиарда рублей, в 2023-м — 178,3 миллиарда, в 2024 году — 188,9 миллиарда рублей.С 1 января 2022 года вступили в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислениями. Граждане, проживающие в регионах, где действует режим чрезвычайной ситуации, смогут получать деньги раньше установленной даты. Для этого им необходимо написать заявление в ПФР.Социальные доплаты неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума этой категории граждан в регионе, теперь будут назначаться проактивно. Писать заявление, а также предоставлять другие документы больше не потребуется.Помимо адресных мер, направленных на поддержку пенсионеров, власти также пытаются снизить темпы самой инфляции, которая достигла максимальных показателей с 2015 года. Для этого Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5 процента — пикового значения с осени 2017-го.По данным ООН, за год стоимость продовольствия во всем мире в среднем выросла на 28,1 процента, это наиболее значительный скачок за последние несколько лет. Эксперты объясняют такие темпы инфляции влиянием пандемии, высокими издержками и неясными климатическими условиями.
https://ria.ru/20220113/pensionery-1767659671.html
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общество, пенсия, госдума рф, пенсионный фонд рф, александр жуков, антон котяков, россия
15:01 14.01.2022 (обновлено: 19:48 14.01.2022)
 
Средний размер страховой пенсии после индексации составит 18 984 рубля

Жуков: средний размер страховой пенсии после индексации составит 18 984 рубля

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Сейчас она проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 (рублей. — Прим. ред.), для сравнения: в 2021 году было 17 481", — уточнил он.
В этом году по поручению президента Владимира Путина выплаты увеличат на 8,6% — чуть выше инфляции.
В результате пенсии вырастут для 30,8 миллиона неработающих россиян. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией в период с 2022 по 2024 год составит более 500 миллиардов рублей: в 2022 году — 172,7 миллиарда рублей, в 2023-м — 178,3 миллиарда, в 2024 году — 188,9 миллиарда рублей.
Покупатель в магазине Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 13:53
Индексацию пенсий на 8,6% проведут с 1 января 2022 года
С 1 января 2022 года вступили в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислениями. Граждане, проживающие в регионах, где действует режим чрезвычайной ситуации, смогут получать деньги раньше установленной даты. Для этого им необходимо написать заявление в ПФР.
Социальные доплаты неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума этой категории граждан в регионе, теперь будут назначаться проактивно. Писать заявление, а также предоставлять другие документы больше не потребуется.
Помимо адресных мер, направленных на поддержку пенсионеров, власти также пытаются снизить темпы самой инфляции, которая достигла максимальных показателей с 2015 года. Для этого Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5 процента — пикового значения с осени 2017-го.
По данным ООН, за год стоимость продовольствия во всем мире в среднем выросла на 28,1 процента, это наиболее значительный скачок за последние несколько лет. Эксперты объясняют такие темпы инфляции влиянием пандемии, высокими издержками и неясными климатическими условиями.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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Правительство одобрило проект поправок об индексации пенсий на 8,6 процента
 
ОбществоПенсияГосдума РФПенсионный фонд РФАлександр ЖуковАнтон КотяковРоссия
 
 
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