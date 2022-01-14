15:01 14.01.2022 (обновлено: 19:48 14.01.2022)
Средний размер страховой пенсии после индексации составит 18 984 рубля
Жуков: средний размер страховой пенсии после индексации составит 18 984 рубля
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Сейчас она проиндексирована на 5,9% и составляет 18 512 (рублей. — Прим. ред.), для сравнения: в 2021 году было 17 481", — уточнил он.
В этом году по поручению президента Владимира Путина выплаты увеличат на 8,6% — чуть выше инфляции.
В результате пенсии вырастут для 30,8 миллиона неработающих россиян. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией в период с 2022 по 2024 год составит более 500 миллиардов рублей: в 2022 году — 172,7 миллиарда рублей, в 2023-м — 178,3 миллиарда, в 2024 году — 188,9 миллиарда рублей.
С 1 января 2022 года вступили в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислениями. Граждане, проживающие в регионах, где действует режим чрезвычайной ситуации, смогут получать деньги раньше установленной даты. Для этого им необходимо написать заявление в ПФР.
Социальные доплаты неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума этой категории граждан в регионе, теперь будут назначаться проактивно. Писать заявление, а также предоставлять другие документы больше не потребуется.
Помимо адресных мер, направленных на поддержку пенсионеров, власти также пытаются снизить темпы самой инфляции, которая достигла максимальных показателей с 2015 года. Для этого Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5 процента — пикового значения с осени 2017-го.
По данным ООН, за год стоимость продовольствия во всем мире в среднем выросла на 28,1 процента, это наиболее значительный скачок за последние несколько лет. Эксперты объясняют такие темпы инфляции влиянием пандемии, высокими издержками и неясными климатическими условиями.