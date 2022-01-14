https://ria.ru/20220114/pensii-1767853053.html
Правительство одобрило проект поправок об индексации пенсий на 8,6 процента
Правительство одобрило проект поправок об индексации пенсий на 8,6 процента - РИА Новости, 14.01.2022
Правительство одобрило проект поправок об индексации пенсий на 8,6 процента
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году, сообщил первый вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:57
2022-01-14T14:57
2022-01-14T15:08
россия
общество
пенсия
правительство рф
госдума рф
александр жуков
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков."Сегодня одобрен проект поправок, в рамках исполнения поручения президента России о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6%", - сказал Жуков журналистам о решении комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.
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россия, общество, пенсия, правительство рф, госдума рф, александр жуков
14:57 14.01.2022 (обновлено: 15:08 14.01.2022)
Правительство одобрило проект поправок об индексации пенсий на 8,6 процента
Правительство одобрило проект поправок об индексации пенсий на 8,6 процента в 2022 году