https://ria.ru/20220114/pensii-1767853053.html

Правительство одобрило проект поправок об индексации пенсий на 8,6 процента

Правительство одобрило проект поправок об индексации пенсий на 8,6 процента - РИА Новости, 14.01.2022

Правительство одобрило проект поправок об индексации пенсий на 8,6 процента

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году, сообщил первый вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:57

2022-01-14T14:57

2022-01-14T15:08

россия

общество

пенсия

правительство рф

госдума рф

александр жуков

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков."Сегодня одобрен проект поправок, в рамках исполнения поручения президента России о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6%", - сказал Жуков журналистам о решении комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

https://ria.ru/20220113/mironov-1767752062.html

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россия, общество, пенсия, правительство рф, госдума рф, александр жуков