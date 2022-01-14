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Врач назвала секрет полезных пельменей
Врач назвала секрет полезных пельменей - РИА Новости, 14.01.2022
Врач назвала секрет полезных пельменей
Пельмени традиционно ценятся россиянами в качестве вкусного и сытного блюда. Как извлечь из них максимум пользы, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T02:15
2022-01-14T02:15
общество
еда
здоровье
россия
наталья круглова
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пельмени традиционно ценятся россиянами в качестве вкусного и сытного блюда. Как извлечь из них максимум пользы, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.В пельменях промышленного производства может содержаться чрезмерное количество жира, отметила она. При изготовлении фарша зачастую используется свинина, или же жир добавляется в начинку дополнительно, чтобы сделать продукт вкуснее, пояснила диетолог. Поэтому, выбирая пельмени в магазине, всегда следует обращать внимание на их состав.Другая причина, по которой пельмени могут оказаться опасным для здоровья продуктом, — повышенное количество соли и специй в их составе. По словам диетолога, эти ингредиенты могут провоцировать переедание."На предприятиях в пельмени часто добавляют много специй и соли, что повышает вкусовую привлекательность продукта, и есть риск того, что человек переест, съест больше пельменей, чем ему нужно", —объяснила Круглова.Если человек хочет, чтобы любимое блюдо не принесло вреда здоровью, лучше приготовить его самостоятельно. Диетолог объяснила, как снизить риски и повысить пищевую ценность пельменей.Людям с избыточным весом и ожирением нужно с осторожностью относиться к продукту и ограничивать его употребление. А Еще полезнее будет употреблять продукт в сочетании с овощами — как в виде нарезки, так и в виде салата, продолжила Круглова. Она порекомендовала также варить пельмени, а не жарить, чтобы не увеличивать калорийность блюда за счет масла.При некоторых заболеваниях пельмени вообще противопоказаны, добавила диетолог."Полностью исключить пельмени (из рациона. — Прим. ред.) стоит на период обострения воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, таких как гастрит, гастродуоденит, язва. Отдельно я бы говорила про подагру — при этом заболевании существенно ограничивается употребление животного белка", — сказала Круглова.
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общество, еда, здоровье, россия, наталья круглова
02:15 14.01.2022
 
Врач назвала секрет полезных пельменей

Врач Круглова: пельмени можно сделать полезными, снизив в них количество жира и соли

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПельмени
Пельмени - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Пельмени традиционно ценятся россиянами в качестве вкусного и сытного блюда. Как извлечь из них максимум пользы, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.
В пельменях промышленного производства может содержаться чрезмерное количество жира, отметила она. При изготовлении фарша зачастую используется свинина, или же жир добавляется в начинку дополнительно, чтобы сделать продукт вкуснее, пояснила диетолог. Поэтому, выбирая пельмени в магазине, всегда следует обращать внимание на их состав.

"Лучше выбирать пельмени, которые содержат нежирные сорта мяса, например, белое мясо птицы или говядину", — посоветовала Круглова.

Другая причина, по которой пельмени могут оказаться опасным для здоровья продуктом, — повышенное количество соли и специй в их составе. По словам диетолога, эти ингредиенты могут провоцировать переедание.
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"На предприятиях в пельмени часто добавляют много специй и соли, что повышает вкусовую привлекательность продукта, и есть риск того, что человек переест, съест больше пельменей, чем ему нужно", —объяснила Круглова.
Если человек хочет, чтобы любимое блюдо не принесло вреда здоровью, лучше приготовить его самостоятельно. Диетолог объяснила, как снизить риски и повысить пищевую ценность пельменей.
"В самодельных пельменях мы можем контролировать количество жира, специй и соли, которые мы будем добавлять. Также мы можем часть муки заменить на цельнозерновую, которая содержит пищевые волокна, богата витаминами группы B и магнием. Это предпочтительнее, чем мука высшего сорта в покупных пельменях", — уточнила она.
Людям с избыточным весом и ожирением нужно с осторожностью относиться к продукту и ограничивать его употребление. А Еще полезнее будет употреблять продукт в сочетании с овощами — как в виде нарезки, так и в виде салата, продолжила Круглова. Она порекомендовала также варить пельмени, а не жарить, чтобы не увеличивать калорийность блюда за счет масла.
При некоторых заболеваниях пельмени вообще противопоказаны, добавила диетолог.
"Полностью исключить пельмени (из рациона. — Прим. ред.) стоит на период обострения воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, таких как гастрит, гастродуоденит, язва. Отдельно я бы говорила про подагру — при этом заболевании существенно ограничивается употребление животного белка", — сказала Круглова.
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