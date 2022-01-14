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Абрамченко упрекнула бизнес в сокрытии данных об отходах
Абрамченко упрекнула бизнес в сокрытии данных об отходах - РИА Новости, 14.01.2022
Абрамченко упрекнула бизнес в сокрытии данных об отходах
Предприниматели и утилизаторы не предоставляют достоверные данные об объемах товаров и упаковки, отправленной на утилизацию, заявила в пятницу вице-премьер... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:36
2022-01-14T13:36
экономика
отходы
бизнес
гайдаровский форум
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Предприниматели и утилизаторы не предоставляют достоверные данные об объемах товаров и упаковки, отправленной на утилизацию, заявила в пятницу вице-премьер России Виктория Абрамченко на Гайдаровском форуме."Мы в рамках действующей системы обращения с отходами, системы Расширенной ответственности производителя (РОП) сталкиваемся с тем, что немножко скрывают ситуацию представители бизнеса, несколько лукавят утилизаторы. Те, кто должен утилизировать упаковку, красиво отчитываются, то не всегда утилизируют тот объем, который должны", - сказала Абрамченко.По ее словам, государство будет создавать для бизнеса "систему доверия", которая исключит недостоверную информацию и стимулирует акторов делиться надежными данными.
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экономика, отходы, бизнес, гайдаровский форум, виктория абрамченко, россия
13:36 14.01.2022
 
Абрамченко упрекнула бизнес в сокрытии данных об отходах

Абрамченко: бизнес не предоставляет достоверные данные об объемах утилизированных отходов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрессованные металлические отходы на предприятии по переработке отходов в Подмосковье
Прессованные металлические отходы на предприятии по переработке отходов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Прессованные металлические отходы на предприятии по переработке отходов в Подмосковье
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Предприниматели и утилизаторы не предоставляют достоверные данные об объемах товаров и упаковки, отправленной на утилизацию, заявила в пятницу вице-премьер России Виктория Абрамченко на Гайдаровском форуме.
"Мы в рамках действующей системы обращения с отходами, системы Расширенной ответственности производителя (РОП) сталкиваемся с тем, что немножко скрывают ситуацию представители бизнеса, несколько лукавят утилизаторы. Те, кто должен утилизировать упаковку, красиво отчитываются, то не всегда утилизируют тот объем, который должны", - сказала Абрамченко.
По ее словам, государство будет создавать для бизнеса "систему доверия", которая исключит недостоверную информацию и стимулирует акторов делиться надежными данными.
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ЭкономикаОтходыБизнесГайдаровский форумВиктория АбрамченкоРоссия
 
 
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