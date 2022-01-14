https://ria.ru/20220114/otkhody-1767836148.html

Абрамченко упрекнула бизнес в сокрытии данных об отходах

Абрамченко упрекнула бизнес в сокрытии данных об отходах - РИА Новости, 14.01.2022

Абрамченко упрекнула бизнес в сокрытии данных об отходах

Предприниматели и утилизаторы не предоставляют достоверные данные об объемах товаров и упаковки, отправленной на утилизацию, заявила в пятницу вице-премьер... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:36

2022-01-14T13:36

2022-01-14T13:36

экономика

отходы

бизнес

гайдаровский форум

виктория абрамченко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764011196_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_5203a556571ec237d8b93d0f3760df63.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Предприниматели и утилизаторы не предоставляют достоверные данные об объемах товаров и упаковки, отправленной на утилизацию, заявила в пятницу вице-премьер России Виктория Абрамченко на Гайдаровском форуме."Мы в рамках действующей системы обращения с отходами, системы Расширенной ответственности производителя (РОП) сталкиваемся с тем, что немножко скрывают ситуацию представители бизнеса, несколько лукавят утилизаторы. Те, кто должен утилизировать упаковку, красиво отчитываются, то не всегда утилизируют тот объем, который должны", - сказала Абрамченко.По ее словам, государство будет создавать для бизнеса "систему доверия", которая исключит недостоверную информацию и стимулирует акторов делиться надежными данными.

https://ria.ru/20210907/otkhody-1749010173.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, отходы, бизнес, гайдаровский форум, виктория абрамченко, россия