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Мурашко рассказал об осложнениях, вызываемых "омикроном"
Мурашко рассказал об осложнениях, вызываемых "омикроном" - РИА Новости, 14.01.2022
Мурашко рассказал об осложнениях, вызываемых "омикроном"
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирус вызывает большое количество осложнений, штамм "омикрон" не исключение. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:41
2022-01-14T18:41
2022-01-14T19:34
распространение коронавируса
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирус вызывает большое количество осложнений, штамм "омикрон" не исключение."Нужно всегда помнить, выбирая между вакцинацией и риском заболеть, о том, что новая коронавирусная инфекция вызывает большое количество осложнений, штамм "омикрон" не является исключением в этой ситуации", - сказал он на брифинге по ситуации с коронавирусом в РФ."Особенность этого варианта коронавируса заключается и в том, что в течение последующих после развития заболевания трех-четырех дней возможно развитие осложнений", - сказал Мурашко на брифинге.
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РИА Новости
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18:41 14.01.2022 (обновлено: 19:34 14.01.2022)
Мурашко рассказал об осложнениях, вызываемых "омикроном"
Глава Минздрава Мурашко: коронавирус вызывает много осложнений, "омикрон" не исключение