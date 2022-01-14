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Мурашко рассказал об осложнениях, вызываемых "омикроном"

Мурашко рассказал об осложнениях, вызываемых "омикроном" - РИА Новости, 14.01.2022

Мурашко рассказал об осложнениях, вызываемых "омикроном"

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирус вызывает большое количество осложнений, штамм "омикрон" не исключение. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:41

2022-01-14T18:41

2022-01-14T19:34

распространение коронавируса

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирус вызывает большое количество осложнений, штамм "омикрон" не исключение."Нужно всегда помнить, выбирая между вакцинацией и риском заболеть, о том, что новая коронавирусная инфекция вызывает большое количество осложнений, штамм "омикрон" не является исключением в этой ситуации", - сказал он на брифинге по ситуации с коронавирусом в РФ."Особенность этого варианта коронавируса заключается и в том, что в течение последующих после развития заболевания трех-четырех дней возможно развитие осложнений", - сказал Мурашко на брифинге.

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