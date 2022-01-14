https://ria.ru/20220114/oruzhie-1767779897.html

Володин рассказал о преимуществе России в диалоге с НАТО

Володин рассказал о преимуществе России в диалоге с НАТО - РИА Новости, 14.01.2022

Володин рассказал о преимуществе России в диалоге с НАТО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но она не пользуется этим аргументом в... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T09:19

2022-01-14T09:19

2022-01-14T10:44

безопасность

вячеслав володин

нато

россия

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но она не пользуется этим аргументом в переговорах с Североатлантическим альянсом."У России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но мы это преимущество в диалоге с НАТО не используем", — говорится в записи в его Telegram-канале.По его словам, Москва рассчитывала на "разумное решение" Вашингтона, но вместо этого парламент США реагирует на российские инициативы "истеричными заявлениями о санкциях".Володин призвал американских конгрессменов обсуждать и реализовывать договоренности, достигнутые президентами двух стран, "а не хамить, угрожать и запугивать". Председатель нижней палаты также предупредил заокеанских коллег о последствиях."Что вы потрясаете санкциями? Они никого не пугают, только разрушают отношения. Дальше — пропасть. Лучше остановиться, пока не поздно. Не придумывайте сами себе проблемы", — добавил он.Переговоры с НАТОВ среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и Западом может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.

https://ria.ru/20220114/peregovory-1767720045.html

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безопасность, вячеслав володин, нато, россия