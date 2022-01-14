09:19 14.01.2022 (обновлено: 10:44 14.01.2022)
Володин рассказал о преимуществе России в диалоге с НАТО
Спикер Госдумы Володин: у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но она не пользуется этим аргументом в переговорах с Североатлантическим альянсом.
"У России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но мы это преимущество в диалоге с НАТО не используем", — говорится в записи в его Telegram-канале.
По его словам, Москва рассчитывала на "разумное решение" Вашингтона, но вместо этого парламент США реагирует на российские инициативы "истеричными заявлениями о санкциях".
Володин призвал американских конгрессменов обсуждать и реализовывать договоренности, достигнутые президентами двух стран, "а не хамить, угрожать и запугивать". Председатель нижней палаты также предупредил заокеанских коллег о последствиях.
"Что вы потрясаете санкциями? Они никого не пугают, только разрушают отношения. Дальше — пропасть. Лучше остановиться, пока не поздно. Не придумывайте сами себе проблемы", — добавил он.
Переговоры с НАТО
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и Западом может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.