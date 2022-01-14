https://ria.ru/20220114/operatsiya-1767822167.html

В Японии впервые провели операцию на позвоночнике с применением iPS-клеток

В Японии впервые провели операцию на позвоночнике с применением iPS-клеток - РИА Новости, 14.01.2022

В Японии впервые провели операцию на позвоночнике с применением iPS-клеток

Специалисты японского Университета Кэйо провели первую в мире операцию по лечению травмы позвоночника с применением индуцированных стволовых iPS-клеток. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:39

2022-01-14T12:39

2022-01-14T12:39

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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Специалисты японского Университета Кэйо провели первую в мире операцию по лечению травмы позвоночника с применением индуцированных стволовых iPS-клеток.Как отмечается в пресс-релизе университета, клинические испытания стартовали в декабре прошлого года. В рамках испытаний специалисты пересадят нервные клетки, выращенные из iPS-клеток, четырем пациентам.Первая подобная операция была проведена в больнице университета. Возраст, пол и характер травмы не указывается. В ходе нее человеку были пересажены 2 миллиона нервных клеток. В настоящее время пациент или пациентка проходит реабилитацию в медицинском центре Мураяма в Токио.Как отметил в ходе пресс-конференции профессор Хидэюки Окано, состояние человека, которому была проведена операция, "чрезвычайно хорошее". В течение ближайших трех месяцев специалисты намерены собирать данные о состоянии здоровья пациента или пациентки, после чего они будут представлены на экспертизу независимых экспертов.В том случае, если процедура будет признана безопасной, то операция второму из четырех пациентов может пройти после апреля.В 2006 году профессор университета Киото 44-летний Синъя Яманака впервые в мире получил стволовую клетку из обычной клетки кожи человека. Клетки получили название индуцированных плюрипотентных (искусственных многофункциональных) стволовых клеток-iPS. В 2012 году Яманака был удостоен Нобелевской премии. Открытие вызвало взрыв исследований в области регенеративной медицины. Ученые научились выращивать из них клетки сердечной мышцы, кишечника, поджелудочной железы, сетчатки глаза, крови, кожи, нервные клетки, яйцеклетку, клетки спермы и нефроны почки.Первая в мире операция с использованием искусственных многофункциональных клеток iPS была проведена в Японии в 2014 году. У 70-летней пациентки с тяжелым заболеванием сетчатки - возрастной макулярной дегенерацией (макулодистрофией) - взяли клетки кожи, из которых вырастили искусственные стволовые клетки iPS. Из них затем были выращены клетки ретинального пигментного эпителия сетчатки, которые и были пересажены в процессе операции.

https://ria.ru/20201015/stvolovye-kletki-1579834630.html

https://ria.ru/20200626/1573540035.html

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в мире, наука, токио, япония