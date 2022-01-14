https://ria.ru/20220114/omikron-shtamm-1767903997.html

Голикова предположила, что омикрон-штамм вытеснит "дельту"

Голикова предположила, что омикрон-штамм вытеснит "дельту" - РИА Новости, 14.01.2022

Голикова предположила, что омикрон-штамм вытеснит "дельту"

Вариант коронавируса "омикрон" из-за своей контагиозности может вытеснит "дельту" в России, заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:08

2022-01-14T18:08

2022-01-14T19:24

распространение коронавируса

омикрон-штамм коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767919846_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a4bed994cf3473909316d83d39e2ebc.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вариант коронавируса "омикрон" из-за своей контагиозности может вытеснит "дельту" в России, заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы предполагаем, что, учитывая контагиозность этого штамма, по различным оценкам, она составляет от трех до семи раз, количество (заболевших - ред.) будет расти, и постепенно, как это и происходит в других странах, штамм "омикрон" вытеснит доминирующий пока на территории России штамм "дельта"", - сказала она на брифинге.

https://ria.ru/20220114/omikron-1767905546.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Голикова: "Штамм "омикрон" вытеснит доминирующий пока на территории России штамм "дельта" Вариант коронавируса "омикрон" из-за своей контагиозности может вытеснит "дельту" в России, заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы предполагаем, что, учитывая контагиозность этого штамма, по различным оценкам, она составляет от трех до семи раз, количество (заболевших - ред.) будет расти, и постепенно, как это и происходит в других странах, штамм "омикрон" вытеснит доминирующий пока на территории России штамм "дельта"", - сказала она на брифинге. 2022-01-14T18:08 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омикрон-штамм коронавируса, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса