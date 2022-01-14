https://ria.ru/20220114/omikron-shtamm-1767903997.html
Голикова предположила, что омикрон-штамм вытеснит "дельту"
Голикова предположила, что омикрон-штамм вытеснит "дельту" - РИА Новости, 14.01.2022
Голикова предположила, что омикрон-штамм вытеснит "дельту"
Вариант коронавируса "омикрон" из-за своей контагиозности может вытеснит "дельту" в России, заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:08
2022-01-14T18:08
2022-01-14T19:24
распространение коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Вариант коронавируса "омикрон" из-за своей контагиозности может вытеснит "дельту" в России, заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы предполагаем, что, учитывая контагиозность этого штамма, по различным оценкам, она составляет от трех до семи раз, количество (заболевших - ред.) будет расти, и постепенно, как это и происходит в других странах, штамм "омикрон" вытеснит доминирующий пока на территории России штамм "дельта"", - сказала она на брифинге.
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Голикова: "Штамм "омикрон" вытеснит доминирующий пока на территории России штамм "дельта"
Вариант коронавируса "омикрон" из-за своей контагиозности может вытеснит "дельту" в России, заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы предполагаем, что, учитывая контагиозность этого штамма, по различным оценкам, она составляет от трех до семи раз, количество (заболевших - ред.) будет расти, и постепенно, как это и происходит в других странах, штамм "омикрон" вытеснит доминирующий пока на территории России штамм "дельта"", - сказала она на брифинге.
2022-01-14T18:08
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омикрон-штамм коронавируса, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса
18:08 14.01.2022 (обновлено: 19:24 14.01.2022)
Голикова предположила, что омикрон-штамм вытеснит "дельту"
Голикова: предполагается, что омикрон-штамм в силу своей контагиозности вытеснит "дельту"