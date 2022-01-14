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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/omikron-1767909192.html
Беременные подвержены большему риску при "омикроне", заявил Мурашко
Беременные подвержены большему риску при "омикроне", заявил Мурашко - РИА Новости, 14.01.2022
Беременные подвержены большему риску при "омикроне", заявил Мурашко
Беременные подвержены большему риску при "омикроне", поэтому им настоятельно рекомендуется привиться от ковида, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:28
2022-01-14T18:44
распространение коронавируса
михаил мурашко
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Беременные подвержены большему риску при "омикроне", поэтому им настоятельно рекомендуется привиться от ковида, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Беременность – это тоже в определённой степени изменение иммунной системы организма, поэтому беременные женщины подвержены большему риску, и мы настоятельно рекомендуем, даже если до беременности не пошли вакцинацию, сегодня методическими рекомендациями предусмотрен режим вакцинации после 22-й недели беременности", - сказал Мурашко на брифинге.По его словам, для беременной важно также помнить, что вакцинированная мама передает защитные силы - антитела - через грудное молоко, и ребенок становится тоже защищенным.
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михаил мурашко, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:28 14.01.2022 (обновлено: 18:44 14.01.2022)
 
Беременные подвержены большему риску при "омикроне", заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: беременные подвержены большему риску при "омикроне"

© Фото : Pexels / MART PRODUCTIONБеременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : Pexels / MART PRODUCTION
Беременная женщина на приеме у врача
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Беременные подвержены большему риску при "омикроне", поэтому им настоятельно рекомендуется привиться от ковида, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"Беременность – это тоже в определённой степени изменение иммунной системы организма, поэтому беременные женщины подвержены большему риску, и мы настоятельно рекомендуем, даже если до беременности не пошли вакцинацию, сегодня методическими рекомендациями предусмотрен режим вакцинации после 22-й недели беременности", - сказал Мурашко на брифинге.
По его словам, для беременной важно также помнить, что вакцинированная мама передает защитные силы - антитела - через грудное молоко, и ребенок становится тоже защищенным.
Беременность - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября 2021, 03:06Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаМихаил МурашкоОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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