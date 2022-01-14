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Беременные подвержены большему риску при "омикроне", заявил Мурашко
Беременные подвержены большему риску при "омикроне", заявил Мурашко - РИА Новости, 14.01.2022
Беременные подвержены большему риску при "омикроне", заявил Мурашко
Беременные подвержены большему риску при "омикроне", поэтому им настоятельно рекомендуется привиться от ковида, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:28
2022-01-14T18:28
2022-01-14T18:44
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Беременные подвержены большему риску при "омикроне", поэтому им настоятельно рекомендуется привиться от ковида, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Беременность – это тоже в определённой степени изменение иммунной системы организма, поэтому беременные женщины подвержены большему риску, и мы настоятельно рекомендуем, даже если до беременности не пошли вакцинацию, сегодня методическими рекомендациями предусмотрен режим вакцинации после 22-й недели беременности", - сказал Мурашко на брифинге.По его словам, для беременной важно также помнить, что вакцинированная мама передает защитные силы - антитела - через грудное молоко, и ребенок становится тоже защищенным.
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михаил мурашко, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:28 14.01.2022 (обновлено: 18:44 14.01.2022)
Беременные подвержены большему риску при "омикроне", заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: беременные подвержены большему риску при "омикроне"