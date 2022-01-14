https://ria.ru/20220114/omikron-1767909082.html

Мурашко назвал симптомы "омикрона"

Мурашко назвал симптомы "омикрона" - РИА Новости, 14.01.2022

Мурашко назвал симптомы "омикрона"

Уникальных симптомов для штамма COVID "омикрон" нет, но есть определенные отличия - головная боль, насморк, чихание, усталость, заявил глава Минздрава России... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:28

2022-01-14T18:28

2022-01-14T19:21

распространение коронавируса

михаил мурашко

коронавирус covid-19

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Уникальных симптомов для штамма COVID "омикрон" нет, но есть определенные отличия - головная боль, насморк, чихание, усталость, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.По его словам, "омикрон" стал темой номер один в последнее время в мире, но по своей сути, это все равно "разновидность коронавируса, которая с нами уже более двух лет", поэтому, "действительно, есть определённые отличия"."Большинство заболевших штаммом "омикрон" ... в России, так и за рубежом имеют симптоматику такую, как головная боль, насморк, заложенность носа, часто отмечается чихание, першение в горле, усталость. Часто в том числе и пациенты отмечают такое лёгкое состояние, специалисты его называют продромальное ... чувство как будто бы человек заболевает. Особенно это часто встречается у пациентов, уже имеющих иммунитет, и в лёгкой форме … возможно течение заболевания", - сказал Мурашко.Он также отметил, что сократился период скрытого течения заболевания - он составляет от 2 до 5 дней.

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михаил мурашко, коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, здоровье - общество, россия