https://ria.ru/20220114/omikron-1767905546.html
"Омикрон" до семи раз заразнее других штаммов коронавируса, заявила Попова
"Омикрон" до семи раз заразнее других штаммов коронавируса, заявила Попова - РИА Новости, 14.01.2022
"Омикрон" до семи раз заразнее других штаммов коронавируса, заявила Попова
Заразность омикрон-штамма выше от 3 до 7 раз по сравнению с остальными вариантами коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T18:14
2022-01-14T18:14
2022-01-14T18:46
распространение коронавируса
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заразность омикрон-штамма выше от 3 до 7 раз по сравнению с остальными вариантами коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по ситуации с COVID-19 в пятницу."Если раньше мы говорили о том, что средний инкубационный период - это шесть-восемь дней, то сегодня инкубационный период составляет от двух до пяти дней. То есть распространение идет гораздо быстрее. Это подтверждают наши коллеги в других странах, которые раньше встретились с массовым распространением этого вируса. Они говорят, что его контагиозность, то есть заразность, выросла, по их мнению, от трех до семи раз", - сказала Попова.
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:14 14.01.2022 (обновлено: 18:46 14.01.2022)
"Омикрон" до семи раз заразнее других штаммов коронавируса, заявила Попова
Попова: заразность "омикрона" выше от трех до семи раз по сравнению с другими штаммами