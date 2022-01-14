https://ria.ru/20220114/omikron-1767905546.html

"Омикрон" до семи раз заразнее других штаммов коронавируса, заявила Попова

"Омикрон" до семи раз заразнее других штаммов коронавируса, заявила Попова - РИА Новости, 14.01.2022

"Омикрон" до семи раз заразнее других штаммов коронавируса, заявила Попова

Заразность омикрон-штамма выше от 3 до 7 раз по сравнению с остальными вариантами коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:14

2022-01-14T18:14

2022-01-14T18:46

распространение коронавируса

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заразность омикрон-штамма выше от 3 до 7 раз по сравнению с остальными вариантами коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по ситуации с COVID-19 в пятницу."Если раньше мы говорили о том, что средний инкубационный период - это шесть-восемь дней, то сегодня инкубационный период составляет от двух до пяти дней. То есть распространение идет гораздо быстрее. Это подтверждают наши коллеги в других странах, которые раньше встретились с массовым распространением этого вируса. Они говорят, что его контагиозность, то есть заразность, выросла, по их мнению, от трех до семи раз", - сказала Попова.

https://ria.ru/20220114/omikron-1767906278.html

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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии