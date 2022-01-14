https://ria.ru/20220114/omikron-1767905428.html

Меры борьбы с COVID-19 также эффективны против "омикрона", заявила Попова

Меры борьбы с COVID-19 также эффективны против "омикрона", заявила Попова - РИА Новости, 14.01.2022

Меры борьбы с COVID-19 также эффективны против "омикрона", заявила Попова

Все разработанные ранее меры по борьбе с коронавирусом актуальны и действенны против нового штамма "омикрон", их надо использовать, заявила глава... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:13

2022-01-14T18:13

2022-01-14T18:22

распространение коронавируса

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Все разработанные ранее меры по борьбе с коронавирусом актуальны и действенны против нового штамма "омикрон", их надо использовать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы знаем уже, как он ("омикрон" - ред.) ведет себя в окружающей среде. И здесь он не изменился. Он так же чувствителен ко всем нашим дезинфектантам, он так же неустойчив на поверхностях окружающей среды, если мы их обрабатываем своевременно. И вот здесь все наши меры, которые были разработаны ранее, абсолютно актуальны, действенны, и их надо использовать", - сказала Попова на брифинге по ситуации с COVID-19.

https://ria.ru/20220114/omikron-shtamm-1767903997.html

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здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)