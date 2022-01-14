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В Москве выявили 729 случаев заражения "омикроном" с 20 декабря
В Москве выявили 729 случаев заражения "омикроном" с 20 декабря - РИА Новости, 14.01.2022
В Москве выявили 729 случаев заражения "омикроном" с 20 декабря
Почти 730 случаев заболевания штаммом "омикрон" выявлено в Москве с 20 декабря, сообщили в пятницу в пресс-службе мэра и правительства столицы. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:02
2022-01-14T16:02
2022-01-14T16:02
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Почти 730 случаев заболевания штаммом "омикрон" выявлено в Москве с 20 декабря, сообщили в пятницу в пресс-службе мэра и правительства столицы."Всего с 20 декабря по 13 января 2022 года было обнаружено 729 образцов со штаммом "омикрон". Доля "омикрона" составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года. Всего специалистами центра проведено порядка 11,3 тысячи полногеномных секвенирований вируса", - сообщили в пресс-службе.Там уточнили, что работы по секвенированию были начаты в июле 2021 года в режиме 100-150 проб в неделю. С декабря прошлого года осуществляется регулярный массовый мониторинг в режиме 1,5 тысячи проб в неделю. "Впервые омикрон-штамм был выявлен 20 декабря 2021 года. До этого фиксировался исключительно штамм "дельта" и его дочерние линии", - уточнили в мэрии.Выявление и мониторинг новых мутаций, штаммов и подштаммов коронавируса SARS-CoV-2 осуществляется специалистами диагностического центра лабораторных исследований."Для проведения секвенирования генома коронавируса диагностический центр был оснащен специальным оборудованием, включая секвенаторы Illumina MySeq dx, систему капиллярного секвенирования Нанофор-05 и систему генетических исследований Agena. Впервые в России специалисты центра внедрили в практику метод полногеномного секвенирования вируса NGS, позволяющий параллельно читать сотни образцов за один цикл работы прибора (секвенатора)", - заключили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 729 случаев заражения "омикроном" с 20 декабря
В Москве выявили 729 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса с 20 декабря
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Почти 730 случаев заболевания штаммом "омикрон" выявлено в Москве
с 20 декабря, сообщили в пятницу в пресс-службе мэра и правительства столицы.
"Всего с 20 декабря по 13 января 2022 года было обнаружено 729 образцов со штаммом "омикрон". Доля "омикрона" составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года. Всего специалистами центра проведено порядка 11,3 тысячи полногеномных секвенирований вируса", - сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что работы по секвенированию были начаты в июле 2021 года в режиме 100-150 проб в неделю. С декабря прошлого года осуществляется регулярный массовый мониторинг в режиме 1,5 тысячи проб в неделю. "Впервые омикрон-штамм был выявлен 20 декабря 2021 года. До этого фиксировался исключительно штамм "дельта" и его дочерние линии", - уточнили в мэрии.
Выявление и мониторинг новых мутаций, штаммов и подштаммов коронавируса SARS-CoV-2 осуществляется специалистами диагностического центра лабораторных исследований.
"Для проведения секвенирования генома коронавируса диагностический центр был оснащен специальным оборудованием, включая секвенаторы Illumina MySeq dx, систему капиллярного секвенирования Нанофор-05 и систему генетических исследований Agena. Впервые в России
специалисты центра внедрили в практику метод полногеномного секвенирования вируса NGS, позволяющий параллельно читать сотни образцов за один цикл работы прибора (секвенатора)", - заключили в пресс-службе мэра и правительства столицы.