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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/omikron-1767818765.html
Статистика по омикрону привела Мясникова в ярость
"Нервы ни к черту": Мясникова возмутила статистика заражения "омикроном" - РИА Новости, 14.01.2022
Статистика по омикрону привела Мясникова в ярость
На Западе из-за омикрон-штамма коронавируса устроили "карусель тестов", и это искажает восприятие ситуации с распространением инфекции, заявил врач и... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:29
2022-01-14T12:30
распространение коронавируса
сша
франция
владимир соловьев (телеведущий)
россия
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На Западе из-за омикрон-штамма коронавируса устроили "карусель тестов", и это искажает восприятие ситуации с распространением инфекции, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым.По словам медика, огромное число зараженных не стоит считать показателем опасности нового варианта SARS-CoV-2. В частности, в США, где выявляют порядка миллиона случаев COVID-19 в день, заставляют делать три теста, а если хотя бы один из них дал положительный результат, человека отправляют на изоляцию."То есть это карусель миллиарда тестов в день, ни о чем не говорящая, потому что 99,99 процента — ОРЗ или бессимптомные заболевания", — пояснил Мясников, отметив, что в Штатах даже призывают не вызывать полицию, поскольку сотрудники массово "чихают и на изоляции".Он также подчеркнул, что смертность и число госпитализаций из-за "омикрона", например, во Франции, не увеличились. Однако сама статистика заражений вызывает у него негативные эмоции."Опять невозможно смотреть, нервы ни к черту. Смотришь — начинается там, тут. Тебе хочется одно: либо удавиться, либо выпить водки в большом количестве", — подытожил Мясников.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — например, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Случаи заражения выявили более чем в 100 странах, включая Россию.
https://ria.ru/20220114/omikron-1767771297.html
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сша, франция, владимир соловьев (телеведущий), россия, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)
12:29 14.01.2022 (обновлено: 12:30 14.01.2022)
 
"Нервы ни к черту": Мясникова возмутила статистика заражения "омикроном"

Доктор Мясников назвал абсолютно бессмысленной статистику заражения "омикроном" на Западе

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На Западе из-за омикрон-штамма коронавируса устроили "карусель тестов", и это искажает восприятие ситуации с распространением инфекции, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым.
По словам медика, огромное число зараженных не стоит считать показателем опасности нового варианта SARS-CoV-2. В частности, в США, где выявляют порядка миллиона случаев COVID-19 в день, заставляют делать три теста, а если хотя бы один из них дал положительный результат, человека отправляют на изоляцию.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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Названы отличительные симптомы омикрон-штамма
"То есть это карусель миллиарда тестов в день, ни о чем не говорящая, потому что 99,99 процента — ОРЗ или бессимптомные заболевания", — пояснил Мясников, отметив, что в Штатах даже призывают не вызывать полицию, поскольку сотрудники массово "чихают и на изоляции".
Он также подчеркнул, что смертность и число госпитализаций из-за "омикрона", например, во Франции, не увеличились. Однако сама статистика заражений вызывает у него негативные эмоции.
"Опять невозможно смотреть, нервы ни к черту. Смотришь — начинается там, тут. Тебе хочется одно: либо удавиться, либо выпить водки в большом количестве", — подытожил Мясников.
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Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Случаи заражения выявили более чем в 100 странах, включая Россию.
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Распространение коронавирусаСШАФранцияВладимир Соловьев (телеведущий)РоссияКоронавирус COVID-19Александр Мясников (врач)
 
 
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