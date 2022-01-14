Статистика по омикрону привела Мясникова в ярость

12:29 14.01.2022 (обновлено: 12:30 14.01.2022)
"Нервы ни к черту": Мясникова возмутила статистика заражения "омикроном"
Доктор Мясников назвал абсолютно бессмысленной статистику заражения "омикроном" на Западе
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На Западе из-за омикрон-штамма коронавируса устроили "карусель тестов", и это искажает восприятие ситуации с распространением инфекции, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "Полный контакт" с Владимиром Соловьевым.
По словам медика, огромное число зараженных не стоит считать показателем опасности нового варианта SARS-CoV-2. В частности, в США, где выявляют порядка миллиона случаев COVID-19 в день, заставляют делать три теста, а если хотя бы один из них дал положительный результат, человека отправляют на изоляцию.
"То есть это карусель миллиарда тестов в день, ни о чем не говорящая, потому что 99,99 процента — ОРЗ или бессимптомные заболевания", — пояснил Мясников, отметив, что в Штатах даже призывают не вызывать полицию, поскольку сотрудники массово "чихают и на изоляции".
Он также подчеркнул, что смертность и число госпитализаций из-за "омикрона", например, во Франции, не увеличились. Однако сама статистика заражений вызывает у него негативные эмоции.
"Опять невозможно смотреть, нервы ни к черту. Смотришь — начинается там, тут. Тебе хочется одно: либо удавиться, либо выпить водки в большом количестве", — подытожил Мясников.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — например, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. Случаи заражения выявили более чем в 100 странах, включая Россию.