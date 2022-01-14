20:59 14.01.2022 (обновлено: 21:29 14.01.2022)
Пентагон утверждает, что Россия ищет предлог для "вторжения" на Украину
Представитель Пентагона Кирби утверждает, что Россия ищет повод для вторжения на Украину
© AP Photo / Manuel Balce CenetaОфициальный представитель Пентагона Джон Кирби
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби
ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Россия ищет "предлог для вторжения на Украину", заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, не приведя никаких доказательств в подтверждение своим словам.
"Не вдаваясь особо в подробности, у нас есть информация, которая показывает, что Россия уже работает активно, чтобы создать предлог для потенциального вторжения, продвижения на Украину", — сказал он на брифинге.
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По его словам, у ведомства "есть информация" о том, что Москва "разместила группу оперативников для проведения операции под чужим флагом". Как утверждает Кирби, это якобы будет выглядеть "как нападение на оперативников или на русскоговорящих людей на Украине в качестве оправдания для вторжения".
США не первый раз распространяют подобные заявления. МИД уже не раз опровергал эти сообщения, называя разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом. Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.