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ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле села в Донбассе

ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле села в Донбассе - РИА Новости, 14.01.2022

ДНР обвинила украинских силовиков в минометном обстреле села в Донбассе

Украинские силовики из миномета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Спартак в Донбассе, заявили журналистам в... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:29

2022-01-14T15:29

2022-01-14T15:31

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сцкк

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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Спартак в Донбассе, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР заявляли, что за минувшие сутки украинские силовики не открывали огонь по территории республики."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР. По данным ведомства, украинские силовики открыли огонь из миномета по селу Спартак.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220114/donbass-1767829668.html

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в мире, нато, вооруженные силы украины, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины, сцкк, ситуация в днр и лнр