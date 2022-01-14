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Россия не будет бесконечно ждать перемен и обещаний Запада, заявил Лавров

Россия не будет бесконечно ждать перемен и обещаний Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022

Россия не будет бесконечно ждать перемен и обещаний Запада, заявил Лавров

РФ не будет бесконечно ждать перемен и обещаний Запада, Москва знает как и умеет обеспечить свою безопасность, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:50

2022-01-14T11:50

2022-01-14T11:57

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. РФ не будет бесконечно ждать перемен и обещаний Запада, Москва знает как и умеет обеспечить свою безопасность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Знаем и умеем обеспечить свою безопасность на любой случай. Заверяю вас, мы не будем бесконечно ждать каких-то перемен и обещаний", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия