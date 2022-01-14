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В Хабаровске воспитанник школы-интерната ударил сверстника ножом в грудь

В Хабаровске воспитанник школы-интерната ударил сверстника ножом в грудь - РИА Новости, 14.01.2022

В Хабаровске воспитанник школы-интерната ударил сверстника ножом в грудь

Семнадцатилетний воспитанник школы-интерната в Хабаровске устроил поножовщину в ходе конфликта со сверстником, пострадавший подросток прооперирован, а на... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T06:17

2022-01-14T06:17

2022-01-14T06:17

происшествия

хабаровский край

хабаровск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ХАБАРОВСК, 14 янв — РИА Новости. Семнадцатилетний воспитанник школы-интерната в Хабаровске устроил поножовщину в ходе конфликта со сверстником, пострадавший подросток прооперирован, а на виновника конфликта завели уголовное дело, сообщает прокуратура Хабаровского края.Отмечается, что ЧП произошло еще вечером 10 января.Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по части 3 ст. 30, части 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Как уточнили РИА Новости в следственном комитете, обвиняемого заключили под стражу.Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска проверяет действия должностных лиц образовательного учреждения и органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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хабаровский край

хабаровск

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происшествия, хабаровский край, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), россия