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В Хабаровске воспитанник школы-интерната ударил сверстника ножом в грудь
В Хабаровске воспитанник школы-интерната ударил сверстника ножом в грудь - РИА Новости, 14.01.2022
В Хабаровске воспитанник школы-интерната ударил сверстника ножом в грудь
Семнадцатилетний воспитанник школы-интерната в Хабаровске устроил поножовщину в ходе конфликта со сверстником, пострадавший подросток прооперирован, а на... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T06:17
2022-01-14T06:17
происшествия
хабаровский край
хабаровск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ХАБАРОВСК, 14 янв — РИА Новости. Семнадцатилетний воспитанник школы-интерната в Хабаровске устроил поножовщину в ходе конфликта со сверстником, пострадавший подросток прооперирован, а на виновника конфликта завели уголовное дело, сообщает прокуратура Хабаровского края.Отмечается, что ЧП произошло еще вечером 10 января.Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по части 3 ст. 30, части 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Как уточнили РИА Новости в следственном комитете, обвиняемого заключили под стражу.Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска проверяет действия должностных лиц образовательного учреждения и органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), россия
06:17 14.01.2022
 
В Хабаровске воспитанник школы-интерната ударил сверстника ножом в грудь

В Хабаровске семнадцатилетний воспитанник школы-интерната ударил сверстника ножом в грудь

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАБАРОВСК, 14 янв — РИА Новости. Семнадцатилетний воспитанник школы-интерната в Хабаровске устроил поножовщину в ходе конфликта со сверстником, пострадавший подросток прооперирован, а на виновника конфликта завели уголовное дело, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Отмечается, что ЧП произошло еще вечером 10 января.

"В ходе конфликта между двумя 17-летними воспитанниками школы-интерната № 3 Хабаровска один из них ударил ножом в грудь другого. С колото-резаным ранением подросток экстренно доставлен и прооперирован в КГБУЗ "Детская краевая клиническая больница имени А.К. Пиотровича", — информирует надзорное ведомство.

Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по части 3 ст. 30, части 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Как уточнили РИА Новости в следственном комитете, обвиняемого заключили под стражу.
Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска проверяет действия должностных лиц образовательного учреждения и органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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ПроисшествияХабаровский крайХабаровскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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