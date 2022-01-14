https://ria.ru/20220114/normalizatsiya-1767857377.html
МИД Турции заявил, что переговоры с Арменией прошли в позитивной атмосфере
МИД Турции заявил, что переговоры с Арменией прошли в позитивной атмосфере - РИА Новости, 14.01.2022
МИД Турции заявил, что переговоры с Арменией прошли в позитивной атмосфере
Турецко-армянские переговоры по нормализации отношений в Москве в пятницу прошли в позитивной атмосфере, место и дата второй встречи будут согласованы по... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:12
2022-01-14T15:12
2022-01-14T15:23
в мире
армения
турция
москва
мид турции
анкара
мевлют чавушоглу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102988/51/1029885119_0:140:2500:1546_1920x0_80_0_0_3145d8827e615087bb66462cbd79147b.jpg
АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Турецко-армянские переговоры по нормализации отношений в Москве в пятницу прошли в позитивной атмосфере, место и дата второй встречи будут согласованы по дипломатическим каналам, говорится в заявлении МИД Турции."Встреча прошла в конструктивной и позитивной атмосфере. Была достигнута договоренность продолжить контакты без предварительных условий. Место и дата второй встречи спецпредставителей будут определены по дипломатическим каналам", - говорится в заявлении.В пятницу, как сообщал корреспондент РИА Новости, делегации Армении и Турции прибыли в дом приемов МИД РФ в Москве для переговоров по нормализации двусторонних отношений.В декабре 2021 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей, также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном. Министр отмечал, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на рейсы Стамбул - Ереван - Стамбул. А министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявлял, что турецкая авиакомпания Pegasus начнет в ближайшие дни выполнять рейсы между Стамбулом и Ереваном.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
https://ria.ru/20220114/peregovory-1767858467.html
армения
турция
москва
анкара
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102988/51/1029885119_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_474b994d57c5d17163426bcc501324a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, турция, москва, мид турции, анкара, мевлют чавушоглу, россия
15:12 14.01.2022 (обновлено: 15:23 14.01.2022)
МИД Турции заявил, что переговоры с Арменией прошли в позитивной атмосфере
МИД Турции заявил, что переговоры с Арменией по нормализации прошли в позитивной атмосфере