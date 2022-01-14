https://ria.ru/20220114/nirvana-1767776624.html
Американец с обложки альбома группы Nirvana подал повторный иск на группу
Американец с обложки альбома группы Nirvana подал повторный иск на группу - РИА Новости, 14.01.2022
Американец с обложки альбома группы Nirvana подал повторный иск на группу
Американец, детская фотография которого появилась на обложке альбома Nevermind в 1991 году, подал повторный иск против рок-группы Nirvana, сообщает... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T08:54
2022-01-14T08:54
2022-01-14T10:13
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Американец, детская фотография которого появилась на обложке альбома Nevermind в 1991 году, подал повторный иск против рок-группы Nirvana, сообщает специализированное издание Spin.Спенсер Элден, который будучи младенцем появился на обложке культового альбома группы Nirvana Nevermind, начал судебную тяжбу с музыкантами еще в августе. В его первом иске утверждалось, что изображение на обложке является детской порнографией. В начале января суд в Калифорнии отклонил исковое заявление, но разрешил подать жалобу с внесенными изменениями.В новом иске юристы Элдена удалили обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, оставив претензии в использовании их подзащитного как объекта детской порнографии. Ответчиками по-прежнему выступают музыканты Nirvana, компания Universal Music Group и фотограф Кирк Уэддл. От каждого из них Элден требует по 150 тысяч долларов, не считая возмещения судебных издержек.Представляющие Nirvana юристы ранее обвиняли Элдена в извлечении выгоды из публикации его фото на обложке альбома группы в собственных интересах в течение многих лет. Они заявляли, что сам факт того, что иск был подан только через несколько десятилетий может быть основанием для отклонения. Указывалось, что мужчина в течение многих лет воссоздавал фото с обложки за плату, сделал татуировку с названием альбома, появлялся в телевизионных ток-шоу, в котором обсуждалась обложка альбома, а также использовал связь с Nirvana для знакомства с женщинами.Фотография, ставшая предметом разбирательств, появилась на одной из самых узнаваемых обложек музыкального альбома всех времен. На ней изображен голый младенец (Спенсер Элден) под водой в бассейне. На снимок наложено изображение долларовой банкноты на рыболовном крючке, к которой якобы плывет ребенок.
https://ria.ru/20220104/sud-1766547349.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/nirvana-1731092477.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, калифорния, nirvana, шоу-бизнес, новости культуры
08:54 14.01.2022 (обновлено: 10:13 14.01.2022)
Американец с обложки альбома группы Nirvana подал повторный иск на группу
Американец с обложки альбома группы Nirvana подал повторный иск на музыкантов
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости.
Американец, детская фотография которого появилась на обложке альбома Nevermind в 1991 году, подал повторный иск против рок-группы Nirvana
, сообщает специализированное издание Spin.
Спенсер Элден, который будучи младенцем появился на обложке культового альбома группы Nirvana Nevermind, начал судебную тяжбу с музыкантами еще в августе. В его первом иске утверждалось, что изображение на обложке является детской порнографией. В начале января суд в Калифорнии
отклонил исковое заявление, но разрешил подать жалобу с внесенными изменениями.
В новом иске юристы Элдена удалили обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, оставив претензии в использовании их подзащитного как объекта детской порнографии. Ответчиками по-прежнему выступают музыканты Nirvana, компания Universal Music Group и фотограф Кирк Уэддл. От каждого из них Элден требует по 150 тысяч долларов, не считая возмещения судебных издержек.
Представляющие Nirvana юристы ранее обвиняли Элдена в извлечении выгоды из публикации его фото на обложке альбома группы в собственных интересах в течение многих лет. Они заявляли, что сам факт того, что иск был подан только через несколько десятилетий может быть основанием для отклонения. Указывалось, что мужчина в течение многих лет воссоздавал фото с обложки за плату, сделал татуировку с названием альбома, появлялся в телевизионных ток-шоу, в котором обсуждалась обложка альбома, а также использовал связь с Nirvana для знакомства с женщинами.
Фотография, ставшая предметом разбирательств, появилась на одной из самых узнаваемых обложек музыкального альбома всех времен. На ней изображен голый младенец (Спенсер Элден) под водой в бассейне. На снимок наложено изображение долларовой банкноты на рыболовном крючке, к которой якобы плывет ребенок.