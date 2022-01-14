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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220114/neft-1767930001.html
Цена нефти марки Brent превысила 86 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 86 долларов за баррель - РИА Новости, 14.01.2022
Цена нефти марки Brent превысила 86 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили темпы роста, а цена нефти марки Brent впервые с 27 октября превысила 86 долларов за баррель, свидетельствуют... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T21:06
2022-01-14T21:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили темпы роста, а цена нефти марки Brent впервые с 27 октября превысила 86 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 21.10 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,74% - до 85,94 доллара за баррель, а ранее показатель превысил отметку в 86 долларов впервые с конца октября и достиг 86,09 доллара. Февральские фьючерсы на WTI дорожали на 2,12%, до 83,86 доллара.Котировки нефти растут, недельный прирост стоимости может составить 5,2% и 6,4% для Brent и WTI соответственно. Поддерживали котировки удешевление доллара и ожидания по балансу спроса и предложения. С начала недели индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) потерял 0,5%, при этом показатель снижается четвертую неделю подряд. Ослабление доллара поддерживает цены на нефть, которая в этом случае становится доступнее при покупке в другой валюте.Повлияла на котировки и статистика из США. Так, коммерческие запасы в стране за прошлую неделю упали на 4,6 миллиона баррелей вместо ожидаемых 1,9 миллиона, а уровень запасов опустился до минимума с 2018 года. Инвесторы также оценивали ситуацию с перебоем поставок из Ливии, продолжая ожидать встречу ОПЕК+ в начале февраля и решения альянса по добыче."Поскольку мы переходим от февральских контрактов (по марке WTI - ред.) к мартовским, мы можем наблюдать некоторую волатильность... Полагаю, рынок уже осознает тот факт, что мы находимся в ситуации глобального дефицита поставок", - комментирует аналитик Price Futures Фил Флинн (Phil Flynn), которого цитирует газета Wall Street Journal.Тем временем американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes ранее в пятницу опубликовала еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю, завершившуюся 14 января, их число выросло на 11, до 492 агрегатов.
https://ria.ru/20220111/zamedlenie-1767253758.html
https://ria.ru/20220114/energoperekhod-1767846002.html
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в мире, brent, цены на нефть
21:06 14.01.2022 (обновлено: 21:25 14.01.2022)
 
Цена нефти марки Brent превысила 86 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с 27 октября

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная вышка
Нефтяная вышка - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная вышка
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили темпы роста, а цена нефти марки Brent впервые с 27 октября превысила 86 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.10 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,74% - до 85,94 доллара за баррель, а ранее показатель превысил отметку в 86 долларов впервые с конца октября и достиг 86,09 доллара. Февральские фьючерсы на WTI дорожали на 2,12%, до 83,86 доллара.
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11 января, 03:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик рассказал, что будет с мировой экономикой при сильном долларе
Котировки нефти растут, недельный прирост стоимости может составить 5,2% и 6,4% для Brent и WTI соответственно. Поддерживали котировки удешевление доллара и ожидания по балансу спроса и предложения. С начала недели индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) потерял 0,5%, при этом показатель снижается четвертую неделю подряд. Ослабление доллара поддерживает цены на нефть, которая в этом случае становится доступнее при покупке в другой валюте.
Повлияла на котировки и статистика из США. Так, коммерческие запасы в стране за прошлую неделю упали на 4,6 миллиона баррелей вместо ожидаемых 1,9 миллиона, а уровень запасов опустился до минимума с 2018 года. Инвесторы также оценивали ситуацию с перебоем поставок из Ливии, продолжая ожидать встречу ОПЕК+ в начале февраля и решения альянса по добыче.
"Поскольку мы переходим от февральских контрактов (по марке WTI - ред.) к мартовским, мы можем наблюдать некоторую волатильность... Полагаю, рынок уже осознает тот факт, что мы находимся в ситуации глобального дефицита поставок", - комментирует аналитик Price Futures Фил Флинн (Phil Flynn), которого цитирует газета Wall Street Journal.
Тем временем американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes ранее в пятницу опубликовала еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю, завершившуюся 14 января, их число выросло на 11, до 492 агрегатов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВ миреBrentЦены на нефть
 
 
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