https://ria.ru/20220114/nazarbaeva-1767867242.html

Аккаунты младшей дочери Назарбаева в соцсетях стали недоступны

Аккаунты младшей дочери Назарбаева в соцсетях стали недоступны - РИА Новости, 14.01.2022

Аккаунты младшей дочери Назарбаева в соцсетях стали недоступны

Аккаунты в Facebook и Instagram Алии Назарбаевой, младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, стали недоступны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:53

2022-01-14T15:53

2022-01-14T15:53

беспорядки в казахстане

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касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 14 янв - РИА Новости. Аккаунты в Facebook и Instagram Алии Назарбаевой, младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, стали недоступны, передает корреспондент РИА Новости.В четверг Назарбаева разместила в обеих социальных сетях идентичное сообщение, в котором заявила, что тяжело переживает о событиях в стране и поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес ее отца. Как обратили внимание интернет-пользователи, Instagram определил, что владелец аккаунта находится в ОАЭ."К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена", - говорится в сообщении по ссылке аккаунта Назарбаевой в Instagram.В свою очередь по адресу аккаунта в Facebook выводится сообщение о том, что "этот контент сейчас недоступен". "Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему", - информирует сервис.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220112/nazarbaev-1767505314.html

https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766885453.html

https://ria.ru/20220105/pamyatnik-1766663598.html

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