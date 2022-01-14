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На Украине назвали вступление в НАТО "вопросом жизни и смерти"
На Украине назвали вступление в НАТО "вопросом жизни и смерти" - РИА Новости, 14.01.2022
На Украине назвали вступление в НАТО "вопросом жизни и смерти"
Украина готова к вступлению в НАТО, считает членство в альянсе вопросом жизни и смерти, заявил в пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:45
2022-01-14T17:45
в мире
украина
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нато
андрей ермак
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Украина готова к вступлению в НАТО, считает членство в альянсе вопросом жизни и смерти, заявил в пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак."Мы уже абсолютно готовы быть членом НАТО", - сказал Ермак на виртуальном мероприятии в Атлантическом совете.По его словам, Киев ждет, что будут озвучены конкретные требования для членства. "Хочу повторить, что сегодня это вопрос жизни и смерти", - сказал Ермак.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20220114/kuba-1767825444.html
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в мире, украина, сша, атлантический совет , нато, андрей ермак, россия
17:45 14.01.2022
 
На Украине назвали вступление в НАТО "вопросом жизни и смерти"

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина готова стать членом НАТО, это вопрос жизни и смерти

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Украина готова к вступлению в НАТО, считает членство в альянсе вопросом жизни и смерти, заявил в пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Мы уже абсолютно готовы быть членом НАТО", - сказал Ермак на виртуальном мероприятии в Атлантическом совете.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
12:52
Британцы раскрыли двойные стандарты требований НАТО по Украине
По его словам, Киев ждет, что будут озвучены конкретные требования для членства. "Хочу повторить, что сегодня это вопрос жизни и смерти", - сказал Ермак.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО.
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
13:18
В Европарламенте пройдет экстренное заседание по Украине
 
В миреУкраинаСШААтлантический советНАТОАндрей ЕрмакРоссия
 
 
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