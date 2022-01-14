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На Украине назвали вступление в НАТО "вопросом жизни и смерти"
На Украине назвали вступление в НАТО "вопросом жизни и смерти" - РИА Новости, 14.01.2022
На Украине назвали вступление в НАТО "вопросом жизни и смерти"
Украина готова к вступлению в НАТО, считает членство в альянсе вопросом жизни и смерти, заявил в пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:45
2022-01-14T17:45
2022-01-14T17:45
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Украина готова к вступлению в НАТО, считает членство в альянсе вопросом жизни и смерти, заявил в пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак."Мы уже абсолютно готовы быть членом НАТО", - сказал Ермак на виртуальном мероприятии в Атлантическом совете.По его словам, Киев ждет, что будут озвучены конкретные требования для членства. "Хочу повторить, что сегодня это вопрос жизни и смерти", - сказал Ермак.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20220114/kuba-1767825444.html
https://ria.ru/20220114/ukraina-1767831977.html
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в мире, украина, сша, атлантический совет , нато, андрей ермак, россия
На Украине назвали вступление в НАТО "вопросом жизни и смерти"
Глава офиса Зеленского Ермак: Украина готова стать членом НАТО, это вопрос жизни и смерти