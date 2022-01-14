В Крыму заявили, что Россия уже отдала "долг вежливости" НАТО
Крымский политический эксперт Бальбек: Россия уже отдала "долг вежливости" НАТО
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия уже выполнила "долг вежливости" по отношению к НАТО, сообщив о своих озабоченностях в области безопасности, но услышав в ответ лишь набор фраз про "демократию", заявил РИА Новости крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек.
Теперь, по его мнению, для РФ настало время действий.
"По отношению к НАТО мы выполнили долг вежливости: сообщили о нашей озабоченности, поговорили с ними, услышали в ответ набор фраз про демократию и свободный выбор, теперь пришло время действий - с нашей стороны. Даже если генсек НАТО сжует публично свой галстук, Украина и Грузия в альянс не вступят. Мы приложим все усилия, а их немало, но этого не произойдёт. Пугать нас? Мы ответим так, что кое у кого волосы дыбом встанут от страха. Впрочем, генсек НАТО всего лишь "говорящая голова", который публично транслирует то, что ему сказали в Вашингтоне", - заявил Бальбек.
Говоря об угрозе США дать решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке, собеседник агентства подчеркнул, что каждое государство этого региона имеет право решать, какие военные объекты размещать на своей территории, и любое давление извне неприемлемо.
"Так что мы без них (США) разберёмся, где и что нам размещать. А на любые жёсткие меры они получат не менее жёсткий ответ, и Куба тому была хорошим примером. Мы с ними поговорили, понимание не встретили, значит будем сами решать и никого не спрашивать. Пусть на себе прочувствуют, каково оно иметь чужие наступательные вооружения у своих границ", - сказал Бальбек.