https://ria.ru/20220114/nato-1767830036.html

В Крыму заявили, что Россия уже отдала "долг вежливости" НАТО

В Крыму заявили, что Россия уже отдала "долг вежливости" НАТО - РИА Новости, 14.01.2022

В Крыму заявили, что Россия уже отдала "долг вежливости" НАТО

Россия уже выполнила "долг вежливости" по отношению к НАТО, сообщив о своих озабоченностях в области безопасности, но услышав в ответ лишь набор фраз про... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:11

2022-01-14T13:11

2022-01-14T13:11

в мире

грузия

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госдума рф

латинская америка

руслан бальбек

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия уже выполнила "долг вежливости" по отношению к НАТО, сообщив о своих озабоченностях в области безопасности, но услышав в ответ лишь набор фраз про "демократию", заявил РИА Новости крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек.Теперь, по его мнению, для РФ настало время действий."По отношению к НАТО мы выполнили долг вежливости: сообщили о нашей озабоченности, поговорили с ними, услышали в ответ набор фраз про демократию и свободный выбор, теперь пришло время действий - с нашей стороны. Даже если генсек НАТО сжует публично свой галстук, Украина и Грузия в альянс не вступят. Мы приложим все усилия, а их немало, но этого не произойдёт. Пугать нас? Мы ответим так, что кое у кого волосы дыбом встанут от страха. Впрочем, генсек НАТО всего лишь "говорящая голова", который публично транслирует то, что ему сказали в Вашингтоне", - заявил Бальбек.Говоря об угрозе США дать решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке, собеседник агентства подчеркнул, что каждое государство этого региона имеет право решать, какие военные объекты размещать на своей территории, и любое давление извне неприемлемо."Так что мы без них (США) разберёмся, где и что нам размещать. А на любые жёсткие меры они получат не менее жёсткий ответ, и Куба тому была хорошим примером. Мы с ними поговорили, понимание не встретили, значит будем сами решать и никого не спрашивать. Пусть на себе прочувствуют, каково оно иметь чужие наступательные вооружения у своих границ", - сказал Бальбек.

https://ria.ru/20220114/kuba-1767825444.html

https://ria.ru/20220114/nato-1767769569.html

грузия

сша

латинская америка

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в мире, грузия, сша, нато, госдума рф, латинская америка, руслан бальбек