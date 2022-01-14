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Лавров назвал появление баз США на Азовском море второй красной линией
Лавров назвал появление баз США на Азовском море второй красной линией - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров назвал появление баз США на Азовском море второй красной линией
Москва не будет мириться с появлением Североатлантического альянса на российских границах, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя возможность вступления... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:20
2022-01-14T17:07
в мире
украина
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Москва не будет мириться с появлением Североатлантического альянса на российских границах, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя возможность вступления Украины в НАТО."Мы категорически не приемлем появление прямо на наших границах Североатлантического альянса тем более с учетом того курса, которое проводит украинское руководство — и прежнее, и нынешнее. Более того, это красная линия по-настоящему", — сказал министр на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.Он отметил, что Москву не устроит и ситуация, при которой Украина останется вне военного блока, но договорится с западными странами о возведении военных объектов и создании баз на Азовском море."Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для России, это еще одна красная линия", — добавил глава ведомства.Переговоры с НАТОВ среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и Западом может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
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в мире, украина, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:20 14.01.2022 (обновлено: 17:07 14.01.2022)
 
Лавров назвал появление баз США на Азовском море второй красной линией

Глава МИД Лавров назвал появление военных баз США на Азовском море второй красной линией

© Фото : пресс-центр операции Объединенных сил ВС УкраиныМалый бронекатер ВМС Украины "Аккерман" во время учений в Азовском море
Малый бронекатер ВМС Украины Аккерман во время учений в Азовском море - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины
Малый бронекатер ВМС Украины "Аккерман" во время учений в Азовском море
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Москва не будет мириться с появлением Североатлантического альянса на российских границах, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя возможность вступления Украины в НАТО.
"Мы категорически не приемлем появление прямо на наших границах Североатлантического альянса тем более с учетом того курса, которое проводит украинское руководство — и прежнее, и нынешнее. Более того, это красная линия по-настоящему", — сказал министр на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.
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Он отметил, что Москву не устроит и ситуация, при которой Украина останется вне военного блока, но договорится с западными странами о возведении военных объектов и создании баз на Азовском море.
"Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для России, это еще одна красная линия", — добавил глава ведомства.

Переговоры с НАТО

В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и Западом может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.
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В миреУкраинаНАТОРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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