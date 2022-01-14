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"Накопилось": Лавров ответил, почему Россия заговорила о нерасширении НАТО
"Накопилось": Лавров ответил, почему Россия заговорила о нерасширении НАТО - РИА Новости, 14.01.2022
"Накопилось": Лавров ответил, почему Россия заговорила о нерасширении НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва сейчас выдвинула вопрос нерасширения НАТО, заявив, что "накопилось". РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:36
2022-01-14T12:49
нато
россия
в мире
сергей лавров
совет россия-нато
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва сейчас выдвинула вопрос нерасширения НАТО, заявив, что "накопилось"."Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями", - сказал министр.По его словам, НАТО "в течение пяти волн расширения" подошла вплотную к границам России, сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.
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"Накопилось" – Лавров объяснил, почему Москва выдвинула вопрос нерасширения НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва сейчас выдвинула вопрос нерасширения НАТО, заявив, что "накопилось". "Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями", - сказал министр.
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нато, россия, в мире, сергей лавров, совет россия-нато
11:36 14.01.2022 (обновлено: 12:49 14.01.2022)
 
"Накопилось": Лавров ответил, почему Россия заговорила о нерасширении НАТО

Глава МИД Лавров: Россия поставила вопрос о нерасширении НАТО, потому что накопилось

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва сейчас выдвинула вопрос нерасширения НАТО, заявив, что "накопилось".
"Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями", - сказал министр.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 20:22
Рябков назвал нерасширение НАТО ключевой темой для нацбезопасности России
По его словам, НАТО "в течение пяти волн расширения" подошла вплотную к границам России, сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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