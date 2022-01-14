https://ria.ru/20220114/nato-1767800004.html

НАТО заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны, заявил Лавров

НАТО заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022

НАТО заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны, заявил Лавров

НАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:15

2022-01-14T11:15

2022-01-14T11:29

политика

украина

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сергей лавров

безопасность

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. НАТО искусственно заманивает в свои ряды Украину и скандинавские страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину, в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО. От США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться. То есть такое искусственное заманивание, искусственное расширение этой структуры, которая после "холодной" войны, после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования. Попытки искусственно все это продлить продолжаются", - сказал он на пресс-конференции по итогам года.Лавров назвал "неприемлемым и ущербным" однобокое трактование НАТО своих политических обязательств о нерасширении.В четверг генсек НАТО заявил, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам альянса, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО. До этого замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что Российская Федерация не понимает призыва в свой адрес к деэскалации на фоне звучавших со стороны именно НАТО слов о расширении, просьб об увеличении контингента.

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политика, украина, нато, сергей лавров, безопасность, финляндия