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Запад растоптал надежды украинцев на счастливое будущее
NYT: НАТО не позволит Украине вступить в альянс в обозримом будущем - РИА Новости, 14.01.2022
Запад растоптал надежды украинцев на счастливое будущее
НАТО не позволит Украине вступить в альянс в обозримом будущем, пишет американская газета New York Times. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T05:20
2022-01-14T05:20
2022-01-14T05:20
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. НАТО не позволит Украине вступить в альянс в обозримом будущем, пишет американская газета New York Times.По мнению авторов статьи, президент США Джо Байден и европейские лидеры не готовы пойти на такой шаг.Публицисты отметили, что Германия и Франция ранее выступали против членства Киева в блоке, в результате чего другие европейские члены альянса заняли выжидательную позицию, поскольку помехой выступает необходимость консенсуса по принятию нового участника.Другими возможными причинами такой позиции Запада в материале называют стремление американского президента увидеть улучшения в политической и правовой системах на Украине, а также нежелание НАТО ухудшать отношения с Россией.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220113/nato-1767609359.html
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в мире, украина, киев, сша, европа, франция, джо байден, нато, россия
NYT: НАТО не позволит Украине вступить в альянс в обозримом будущем
NYT: НАТО не позволит Украине вступить в альянс в обозримом будущем из-за западных лидеров