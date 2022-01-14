https://ria.ru/20220114/nalogi-1767921409.html

Глава ФНС заявил, что россияне поменяли привычки по уплате налогов

Глава ФНС заявил, что россияне поменяли привычки по уплате налогов - РИА Новости, 14.01.2022

Глава ФНС заявил, что россияне поменяли привычки по уплате налогов

Россияне заплатили через интернет 93% имущественных налогов, которые были начислены им в прошлом году в Личных кабинетах - это говорит о полном изменении их... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:33

2022-01-14T19:33

2022-01-14T19:33

общество

москва

федеральная налоговая служба (фнс россии)

налоги

даниил егоров

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россияне заплатили через интернет 93% имущественных налогов, которые были начислены им в прошлом году в Личных кабинетах - это говорит о полном изменении их привычек по уплате налогов, заявил на Гайдаровском форуме глава налоговой службы Даниил Егоров."Сейчас Личным кабинетом налогоплательщика пользуется более 40 миллионов человек, которые оплатили 93% начисленных им имущественных налогов онлайн. Это полные изменения привычки по уплате налогов", - сказал Егоров."Интересно, как можно для гражданина и налоговой полностью поменять реальность. Это существенные изменения не только временных и денежных, но и моральных затрат", - полагает он.Глава ведомства отметил, что за последние десять лет ФНС существенно нарастила свои цифровые мощности и расширила линейку онлайн-сервисов. Однако сама по себе цифровизация, по его словам - это неполный ответ на современные вызовы.Главными принципами работы налоговых органов, по словам Егорова, являются незаметность и комфортность для плательщика.Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты", организованный при поддержке правительства РФ, проходит на площадке Президентской академии в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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общество, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, даниил егоров, россия