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Глава ФНС заявил, что россияне поменяли привычки по уплате налогов
Глава ФНС заявил, что россияне поменяли привычки по уплате налогов - РИА Новости, 14.01.2022
Глава ФНС заявил, что россияне поменяли привычки по уплате налогов
Россияне заплатили через интернет 93% имущественных налогов, которые были начислены им в прошлом году в Личных кабинетах - это говорит о полном изменении их... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:33
2022-01-14T19:33
общество
москва
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
даниил егоров
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россияне заплатили через интернет 93% имущественных налогов, которые были начислены им в прошлом году в Личных кабинетах - это говорит о полном изменении их привычек по уплате налогов, заявил на Гайдаровском форуме глава налоговой службы Даниил Егоров."Сейчас Личным кабинетом налогоплательщика пользуется более 40 миллионов человек, которые оплатили 93% начисленных им имущественных налогов онлайн. Это полные изменения привычки по уплате налогов", - сказал Егоров."Интересно, как можно для гражданина и налоговой полностью поменять реальность. Это существенные изменения не только временных и денежных, но и моральных затрат", - полагает он.Глава ведомства отметил, что за последние десять лет ФНС существенно нарастила свои цифровые мощности и расширила линейку онлайн-сервисов. Однако сама по себе цифровизация, по его словам - это неполный ответ на современные вызовы.Главными принципами работы налоговых органов, по словам Егорова, являются незаметность и комфортность для плательщика.Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты", организованный при поддержке правительства РФ, проходит на площадке Президентской академии в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, даниил егоров, россия
19:33 14.01.2022
 
Глава ФНС заявил, что россияне поменяли привычки по уплате налогов

Глава ФНС Егоров заявил, что россияне кардинально поменяли привычки по уплате налогов

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россияне заплатили через интернет 93% имущественных налогов, которые были начислены им в прошлом году в Личных кабинетах - это говорит о полном изменении их привычек по уплате налогов, заявил на Гайдаровском форуме глава налоговой службы Даниил Егоров.
"Сейчас Личным кабинетом налогоплательщика пользуется более 40 миллионов человек, которые оплатили 93% начисленных им имущественных налогов онлайн. Это полные изменения привычки по уплате налогов", - сказал Егоров.
"Интересно, как можно для гражданина и налоговой полностью поменять реальность. Это существенные изменения не только временных и денежных, но и моральных затрат", - полагает он.
Глава ведомства отметил, что за последние десять лет ФНС существенно нарастила свои цифровые мощности и расширила линейку онлайн-сервисов. Однако сама по себе цифровизация, по его словам - это неполный ответ на современные вызовы.
Главными принципами работы налоговых органов, по словам Егорова, являются незаметность и комфортность для плательщика.
Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты", организованный при поддержке правительства РФ, проходит на площадке Президентской академии в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ОбществоМоскваФедеральная налоговая служба (ФНС России)НалогиДаниил ЕгоровРоссия
 
 
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