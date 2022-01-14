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Глава ФНС заявил, что россияне поменяли привычки по уплате налогов
Глава ФНС заявил, что россияне поменяли привычки по уплате налогов - РИА Новости, 14.01.2022
Глава ФНС заявил, что россияне поменяли привычки по уплате налогов
Россияне заплатили через интернет 93% имущественных налогов, которые были начислены им в прошлом году в Личных кабинетах - это говорит о полном изменении их... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:33
2022-01-14T19:33
2022-01-14T19:33
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москва
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
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россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россияне заплатили через интернет 93% имущественных налогов, которые были начислены им в прошлом году в Личных кабинетах - это говорит о полном изменении их привычек по уплате налогов, заявил на Гайдаровском форуме глава налоговой службы Даниил Егоров."Сейчас Личным кабинетом налогоплательщика пользуется более 40 миллионов человек, которые оплатили 93% начисленных им имущественных налогов онлайн. Это полные изменения привычки по уплате налогов", - сказал Егоров."Интересно, как можно для гражданина и налоговой полностью поменять реальность. Это существенные изменения не только временных и денежных, но и моральных затрат", - полагает он.Глава ведомства отметил, что за последние десять лет ФНС существенно нарастила свои цифровые мощности и расширила линейку онлайн-сервисов. Однако сама по себе цифровизация, по его словам - это неполный ответ на современные вызовы.Главными принципами работы налоговых органов, по словам Егорова, являются незаметность и комфортность для плательщика.Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты", организованный при поддержке правительства РФ, проходит на площадке Президентской академии в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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общество, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, даниил егоров, россия
Глава ФНС заявил, что россияне поменяли привычки по уплате налогов
Глава ФНС Егоров заявил, что россияне кардинально поменяли привычки по уплате налогов