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Водоприемные решетки в Москве очищают от наледи для пропуска талой воды
Водоприемные решетки в Москве очищают от наледи для пропуска талой воды - РИА Новости, 14.01.2022
Водоприемные решетки в Москве очищают от наледи для пропуска талой воды
Порядка 300 бригад специалистов и 290 единиц техники "Мосводостока" задействованы в очистке водоприемных решеток от наледи для беспрепятственного пропуска талой РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:32
2022-01-14T13:32
2022-01-14T13:32
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Порядка 300 бригад специалистов и 290 единиц техники "Мосводостока" задействованы в очистке водоприемных решеток от наледи для беспрепятственного пропуска талой воды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня в городе от 0 до плюс 2. Порядка 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" задействованы в очистке водоприемных решеток от наледи для беспрепятственного пропуска талой воды. Напоминаем: об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить по одному из указанных в нашей инфографике номеров", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
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лед, москва, мосводосток, городское хозяйство москвы