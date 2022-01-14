https://ria.ru/20220114/muftiy-1767901822.html

"Раньше не было вражды". Муфтий рассказал о важнейших уроках прошлого

"Раньше не было вражды". Муфтий рассказал о важнейших уроках прошлого - РИА Новости, 14.01.2022

"Раньше не было вражды". Муфтий рассказал о важнейших уроках прошлого

В Московской соборной мечети открылась конференция, посвященная празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Стартом мероприятия стала пятничная... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T18:01

2022-01-14T18:01

2022-01-14T18:01

религия

ульяновская область

москва

равиль гайнутдин

московская соборная мечеть

аналитика - религия и мировоззрение

россия

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости, Никита Бизин. В Московской соборной мечети открылась конференция, посвященная празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Стартом мероприятия стала пятничная проповедь председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России муфтия Равиля Гайнутдина. Подробнее – в материале РИА Новости.Ключевые моментыВ своей проповеди муфтий обратил внимание на те факторы, которые способствуют мирному сосуществованию народов России."Гармония, - заявил он, - исчезает, когда нет уважения к другим народам и их религиям. Тогда начинаются конфликты, которые приносят лишь кровь и смерть. А потому наша главная задача – это достойное отношение к многообразию народов – их культуре и вере. Только тогда можно достичь единства, а государство может быть спокойным".Муфтий также отметил, что об этом неустанно говорят в российских мечетях. По его словам, уже более тысячи лет здесь приобщают людей к благому, предостерегают их от совершения греховного. В мечетях не занимаются пропагандой терроризма и межрелигиозной вражды, а, напротив, наставляют слушателей относительно этих ужасных явлений в каждой проповеди".Не менее важным фактором в достижении гармоничного существования народов России муфтий назвал единство среди мусульман."Между нами ни в коем случае не должно быть вражды. Часто можно услышать: "Мы не братья, потому что исповедуем ислам разных течений". В действительности же, все мусульмане, уверовавшие во всевышнего Аллаха, - братья. В противном случае, как быть если среди самих мусульман нет согласия?", – заключил Равиль Гайнутдин.Положительным примером для современников он назвал государство Волжскую Булгарию, которое на протяжении многих веков жило по принципу уважительного и терпимого отношения к соседним народам и их религиям.Важный юбилейНакануне в Московской Соборной мечети открылась VII Всероссийская ежегодная конференция "Чтения им. Шигабутдина Марджани" на тему: "Ислам России: осмысление многовекового опыта российских мусульман". Это первое научное мероприятие российских мусульман в новом году. Оно приурочено к празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией.Муфтий Равиль Гайнутдин в своем выступлении также уделил немало внимания истории древнего государства.Средневековое государство Волжская Булгария располагалось на обширных землях Волжско-Камского бассейна. Оно занимало территорию современных республик Татарстан и Чувашия, Самарской и Ульяновской областей, вплоть до Пермского края у подножья Уральских гор.В 921-м правитель Волжской Булгарии по имени Алмуш, уже исповедовавший ислам, как и большинство его подданных, обратился к халифу Багдада с просьбой прислать людей, знающих законы ислама. Он также попросил оказать помощь в строительстве мечети и крепости.В том же году багдадский халиф отправил к правителю булгар посольство. В мае 922-го арабские посланники прибыли ко двору Алмуша. Через несколько дней на курултае — всенародном съезде – произошло официальное принятие ислама Волжской Булгарией.Это способствовало единению племен и народов и укреплению государства. Началось активное развитие земледелия, торговли, искусства и архитектуры. О высоком культурном уровне Волжской Булгарии говорит и то, что она одной из первых стран в Восточной Европе стала чеканить собственную серебряную монету.Волжская Булгария стала самым северным мусульманским государством, существовавшим когда-либо. А в период своего расцвета она была одним из крупнейших государств Европы."У этой страны были связи не только с мусульманским миром. Волжская Булгария поддерживала отношения с Хазарским каганатом, где официальной религией был иудаизм. И, конечно же, с Древней Русью, которая спустя шестьдесят шесть лет приняла православие", – отметил муфтий.С тех пор, по его словам, мусульмане никогда не шли на своих соседей войной. Поскольку ислам на территории Волжской Булгарии был принят не насильственным путем, а добровольно.Волжской Булгарии как политического образования не существует уже восемь веков. Ушли в прошлое ее правители, воины и богатства. Сегодня на территории древнего государства проживают татары, башкиры, марийцы, чуваши, удмурты и русские."Все они – потомки великих булгар. И их история – это путь праведности, оставленный для нас предками", – заключил муфтий.Юбилейное торжество – важное событие для всех мусульман страны. По данным Духовного управления мусульман России, только в Москве проживает около 3-3,5 миллионов мусульман. В целом же ислам – это вторая по численности религия в России, ее исповедуют, по разным оценкам, от 15 до 25 миллионов граждан.

https://ria.ru/20220114/islam-1767853233.html

https://ria.ru/20220114/ekstremizm-1767835651.html

https://ria.ru/20220114/yubiley-1767844593.html

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ульяновская область, москва, равиль гайнутдин, московская соборная мечеть, аналитика - религия и мировоззрение, россия