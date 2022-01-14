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В Москве задержали американца по подозрению в педофилии, сообщил источник
В Москве задержали американца по подозрению в педофилии, сообщил источник - РИА Новости, 14.01.2022
В Москве задержали американца по подозрению в педофилии, сообщил источник
Полиция Москвы задержала американца по подозрению в сексуальном насилии по отношению к своим детям – заявление на него написала бывшая жена-россиянка, рассказал РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:14
2022-01-14T12:14
происшествия
сша
москва
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полиция Москвы задержала американца по подозрению в сексуальном насилии по отношению к своим детям – заявление на него написала бывшая жена-россиянка, рассказал РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.По его словам, гражданин США был задержан накануне, а по факту упомянутых преступлений возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" (132 УК РФ)."Со слов матери потерпевших, американец, находясь в городе Хьюстон, США, сексуально домогался до двух своих сыновей - 2010 и 2014 годов рождения", - сказал собеседник агентства.По его данным, предполагаемые преступления против мальчика 2010 года рождения мужчина совершал в 2014-2018 годы. В отношении другого сына, 2014 года рождения, - в 2017-м году, предполагает следствие.Сейчас, добавил собеседник РИА Новости, дети живут с матерью в Москве, с мужем она в разводе. К детям он приехал недавно по туристической визе, отметил источник.На территории России Барнс лишен родительских прав, а в США имеет статус опекуна, отметил источник.Другой источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что вопрос о заключении иностранца под стражу планируется решить завтра, в субботу.Комментариями следствия и посольства США агентство на данный момент не располагает.
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происшествия, сша, москва
12:14 14.01.2022
 
В Москве задержали американца по подозрению в педофилии, сообщил источник

Источник: в Москве задержали американца по подозрению в сексуальном насилии над детьми

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Полиция Москвы задержала американца по подозрению в сексуальном насилии по отношению к своим детям – заявление на него написала бывшая жена-россиянка, рассказал РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.
По его словам, гражданин США был задержан накануне, а по факту упомянутых преступлений возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" (132 УК РФ).
"Со слов матери потерпевших, американец, находясь в городе Хьюстон, США, сексуально домогался до двух своих сыновей - 2010 и 2014 годов рождения", - сказал собеседник агентства.
По его данным, предполагаемые преступления против мальчика 2010 года рождения мужчина совершал в 2014-2018 годы. В отношении другого сына, 2014 года рождения, - в 2017-м году, предполагает следствие.
Сейчас, добавил собеседник РИА Новости, дети живут с матерью в Москве, с мужем она в разводе. К детям он приехал недавно по туристической визе, отметил источник.
На территории России Барнс лишен родительских прав, а в США имеет статус опекуна, отметил источник.
Другой источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что вопрос о заключении иностранца под стражу планируется решить завтра, в субботу.
Комментариями следствия и посольства США агентство на данный момент не располагает.
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