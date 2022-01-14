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https://ria.ru/20220114/mosgorsud-1767889809.html
Мосгорсуд объяснил, почему ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"*
Мосгорсуд объяснил, почему ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"* - РИА Новости, 14.01.2022
Мосгорсуд объяснил, почему ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"*
Нарушения, допущенные правозащитным центром "Мемориал"*, носят систематический и грубый характер, поэтому ответ в виде его ликвидации соразмерен, сказано в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T17:19
2022-01-14T17:26
общество
правозащитный центр "мемориал"
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Нарушения, допущенные правозащитным центром "Мемориал"*, носят систематический и грубый характер, поэтому ответ в виде его ликвидации соразмерен, сказано в мотивировочной части решения Мосгорсуда.Суд указывает, что принцип верховенства права, являющийся основополагающим для демократического общества, обязывает "Мемориал"* соблюдать закон "О некоммерческих организациях" (по обязательной маркировке материалов), даже если его руководители с ним не согласны.Целью регулирования закона об иностранных агентах является не допустить скрытого, неправового иностранного вмешательства во внутренние дела государства и обеспечить прозрачность такого влияния на принятие государственных решений, напомнил суд."Правозащитный центр "Мемориал"*, будучи в установленном законом порядке признанной организацией, выполняющей функции иностранного агента, в своей деятельности демонстрирует устойчивое пренебрежение к требованиям Федерального закона "О некоммерческих организациях", не обеспечивает публичности своей деятельности, препятствует должному общественному контролю за ней, чем грубо нарушает права граждан, в том числе право на достоверную информацию о политической деятельности организации, осуществляемой на адрес, в интересах иностранных источников", - сказано в решении.Суд перечислил нарушения, за которые "Мемориал"* привлекали к ответственности, посчитав, что они свидетельствуют о "намеренном, грубом и демонстративном неисполнении требований закона на протяжении длительного времени".Судья проанализировал и доводы ответчиков, указав, что исправление нарушений уже после их выявления не свидетельствует о добросовестности. Ликвидация, указал суд, является мерой публично-правовой ответственности, а не повторным наказанием."Доводы административного ответчика об обратном основаны на неверном понимании законодательства, в связи с чем суд их отклоняет", - отмечается в решении."Совокупность допущенных организацией неоднократных и грубых нарушений законодательства, длительный период времени, в течение которого организацией они допускались, системный и умышленный характер этих нарушений, приводит суд к убеждению, что требуемая административным истцом мера ответственности в виде ликвидации организации отвечает принципу соразмерности", - резюмировал судья.* Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована по решению суда
https://ria.ru/20220107/konkurs-1766854018.html
https://ria.ru/20211229/memorial-1765984518.html
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общество, правозащитный центр "мемориал", россия
17:19 14.01.2022 (обновлено: 17:26 14.01.2022)
 
Мосгорсуд объяснил, почему ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"*

Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"* за систематические нарушения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Мосгорсуда
Здание Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Мосгорсуда. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Нарушения, допущенные правозащитным центром "Мемориал"*, носят систематический и грубый характер, поэтому ответ в виде его ликвидации соразмерен, сказано в мотивировочной части решения Мосгорсуда.
Суд указывает, что принцип верховенства права, являющийся основополагающим для демократического общества, обязывает "Мемориал"* соблюдать закон "О некоммерческих организациях" (по обязательной маркировке материалов), даже если его руководители с ним не согласны.
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Целью регулирования закона об иностранных агентах является не допустить скрытого, неправового иностранного вмешательства во внутренние дела государства и обеспечить прозрачность такого влияния на принятие государственных решений, напомнил суд.
"Правозащитный центр "Мемориал"*, будучи в установленном законом порядке признанной организацией, выполняющей функции иностранного агента, в своей деятельности демонстрирует устойчивое пренебрежение к требованиям Федерального закона "О некоммерческих организациях", не обеспечивает публичности своей деятельности, препятствует должному общественному контролю за ней, чем грубо нарушает права граждан, в том числе право на достоверную информацию о политической деятельности организации, осуществляемой на адрес, в интересах иностранных источников", - сказано в решении.
Суд перечислил нарушения, за которые "Мемориал"* привлекали к ответственности, посчитав, что они свидетельствуют о "намеренном, грубом и демонстративном неисполнении требований закона на протяжении длительного времени".
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Судья проанализировал и доводы ответчиков, указав, что исправление нарушений уже после их выявления не свидетельствует о добросовестности. Ликвидация, указал суд, является мерой публично-правовой ответственности, а не повторным наказанием.
"Доводы административного ответчика об обратном основаны на неверном понимании законодательства, в связи с чем суд их отклоняет", - отмечается в решении.
"Совокупность допущенных организацией неоднократных и грубых нарушений законодательства, длительный период времени, в течение которого организацией они допускались, системный и умышленный характер этих нарушений, приводит суд к убеждению, что требуемая административным истцом мера ответственности в виде ликвидации организации отвечает принципу соразмерности", - резюмировал судья.
* Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована по решению суда
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