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https://ria.ru/20220114/molokozavod-1767801324.html
В Ростовской области загорелся молокозавод
В Ростовской области загорелся молокозавод - РИА Новости, 14.01.2022
В Ростовской области загорелся молокозавод
Молокозавод загорелся в Ростовской области на 800 квадратных метрах, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:21
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происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Молокозавод загорелся в Ростовской области на 800 квадратных метрах, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в МЧС РФ."В 08.46 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ростовская область, слобода Родионово-Несветайская, улица Гвардейцев-Танкистов, 10Х… Установлено, что происходит горение производственного здания на территории молокозавода на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении."В 11.30 пожар локализован на 800 квадратных метрах", - сказал представитель ведомства, добавив, что информации о пострадавших нет.В ликвидации пожара задействовано около 60 человек и 19 единиц техники. На месте работают четыре звена газодымозащитной службы.По факту пожара прокуратура Ростовской области организовала проверку исполнения требований противопожарной безопасности.
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Пожар на молокозаводе в Ростовской области. Кадры МЧС
Молокозавод горит в слободе Родионово-Несветайской Ростовской области. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Информация о пострадавших не поступала. В тушении принимают участие 47 человек, задействовано 14 единиц техники
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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
11:21 14.01.2022 (обновлено: 12:15 14.01.2022)
 
В Ростовской области загорелся молокозавод

В Ростовской области загорелся молокозавод на площади 800 квадратных метров

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Молокозавод загорелся в Ростовской области на 800 квадратных метрах, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
"В 08.46 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ростовская область, слобода Родионово-Несветайская, улица Гвардейцев-Танкистов, 10Х… Установлено, что происходит горение производственного здания на территории молокозавода на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Вчера, 11:49
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"В 11.30 пожар локализован на 800 квадратных метрах", - сказал представитель ведомства, добавив, что информации о пострадавших нет.
В ликвидации пожара задействовано около 60 человек и 19 единиц техники. На месте работают четыре звена газодымозащитной службы.
По факту пожара прокуратура Ростовской области организовала проверку исполнения требований противопожарной безопасности.
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ПроисшествияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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