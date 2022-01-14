https://ria.ru/20220114/molokozavod-1767801324.html

В Ростовской области загорелся молокозавод

В Ростовской области загорелся молокозавод - РИА Новости, 14.01.2022

В Ростовской области загорелся молокозавод

Молокозавод загорелся в Ростовской области на 800 квадратных метрах, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:21

2022-01-14T11:21

2022-01-14T12:15

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Молокозавод загорелся в Ростовской области на 800 квадратных метрах, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в МЧС РФ."В 08.46 поступило сообщение о пожаре по адресу: Ростовская область, слобода Родионово-Несветайская, улица Гвардейцев-Танкистов, 10Х… Установлено, что происходит горение производственного здания на территории молокозавода на площади 800 квадратных метров", - говорится в сообщении."В 11.30 пожар локализован на 800 квадратных метрах", - сказал представитель ведомства, добавив, что информации о пострадавших нет.В ликвидации пожара задействовано около 60 человек и 19 единиц техники. На месте работают четыре звена газодымозащитной службы.По факту пожара прокуратура Ростовской области организовала проверку исполнения требований противопожарной безопасности.

https://ria.ru/20220114/pozhar-1767808299.html

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ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на молокозаводе в Ростовской области. Кадры МЧС Молокозавод горит в слободе Родионово-Несветайской Ростовской области. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону. Информация о пострадавших не поступала. В тушении принимают участие 47 человек, задействовано 14 единиц техники 2022-01-14T11:21 true PT0M29S

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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия