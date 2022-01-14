https://ria.ru/20220114/moleben-1767891589.html

В РПЦ составили молебен "об одержимых компьютерной страстью"

В РПЦ составили молебен "об одержимых компьютерной страстью" - РИА Новости, 14.01.2022

В РПЦ составили молебен "об одержимых компьютерной страстью"

Синодальная богослужебная комиссия РПЦ составила и передала на рассмотрение синоду в 2021 году молебен об одержимых компьютерной страстью, сообщается на... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:27

2022-01-14T17:27

2022-01-14T17:27

религия

русская православная церковь

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Синодальная богослужебная комиссия РПЦ составила и передала на рассмотрение синоду в 2021 году молебен об одержимых компьютерной страстью, сообщается на официальном сайте Петрозаводской и Карельской епархии.Как сообщается на сайте, синодальная богослужебная комиссии в 2021 году составила и отредактировала 39 служб и чинопоследований. В частности, в прошлом году комиссия составила и передала на рассмотрение священного синода чинопоследование: молебное пение об одержимых компьютерной страстью.На рассмотрение священного синода также переданы составленные комиссией особые молитвы об успешной хирургической операции, а также по случаю окончания учебы в школе и вузе."По итогам работы синодальной богослужебной комиссии под председательством митрополита Петрозаводского и Карельского Константина план, утвержденный святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, был выполнен полностью в 2021 году", - сообщается на сайте епархии.Синодальная богослужебная комиссия создана священным синодом в 1989 году для составления богослужебных текстов и чинопоследований, введения новых текстов в богослужебную практику РПЦ на основе церковного устава.

https://ria.ru/20220109/pasport-1766177282.html

https://ria.ru/20211231/moleben-1766324575.html

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русская православная церковь