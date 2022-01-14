У миротворцев не было конфликтов с жителями Казахстана, заявил генсек ОДКБ
Генсек ОДКБ Зась: у миротворцев не было ни одного конфликта с жителями Казахстана
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие киргизского контингента миротворческих сил ОДКБ на базе "Скорпион" в городе Токмак
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Миротворцы ОДКБ за все время операции в Казахстане ни разу не вступили в конфликт с местным населением, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
"За все эти дни у нас не было ни одного конфликта между нашими миротворцами и местным населением. Наоборот, чувствовалась такая поддержка и понимание действий миротворцев", - сказал Зась в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на канале "Россия-24".
Он отметил, что и миротворцы были настроены доброжелательно.
"И я хотел бы сказать, что и сами миротворцы, которые прибыли в Казахстан в таком срочном порядке, они туда прилетали с четким осознанием, что летят в дружественную страну, что они летят в страну не воевать, а обеспечивать мир и безопасность", - добавил генсек организации.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.