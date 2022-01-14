https://ria.ru/20220114/mirotvortsy-1767785940.html

Киргизские миротворцы вернулись из Казахстана на родину

Киргизские миротворцы вернулись из Казахстана на родину - РИА Новости, 14.01.2022

Киргизские миротворцы вернулись из Казахстана на родину

Киргизские военные, принимавшие участие в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, вернулись на родину, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:04

2022-01-14T10:04

2022-01-14T10:04

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БИШКЕК, 14 янв - РИА Новости. Киргизские военные, принимавшие участие в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, вернулись на родину, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства обороны республики."Контингент вооруженных сил Киргизии, задействованный в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, вернулся обратно", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, миротворцы пересекли границу Киргизии и направились в пункт постоянной дислокации в город Токмак.В миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане принимали участие 150 киргизских военных и 19 единиц техники. В Алма-Ате они взяли на себя охрану стратегических объектов.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767774899.html

https://ria.ru/20220114/mirotvortsy-1767771449.html

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в мире, казахстан, киргизия, одкб