https://ria.ru/20220114/mirotvortsy-1767770878.html

Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана

Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана - РИА Новости, 14.01.2022

Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана

Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана на родину, сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T06:05

2022-01-14T06:05

2022-01-14T06:05

беспорядки в казахстане

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одкб

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воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана на родину, сообщает пресс-служба Минобороны России.Добавляется, что для возвращения домой армянских, белорусских и таджикских миротворцев задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС России. Миротворцы Киргизии отправятся в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.

https://ria.ru/20220114/mirotvortsy-1767769403.html

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в мире, киргизия, москва, одкб, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, россия