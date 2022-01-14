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Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана - РИА Новости, 14.01.2022
Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана на родину, сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T06:05
2022-01-14T06:05
2022-01-14T06:05
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана на родину, сообщает пресс-служба Минобороны России.Добавляется, что для возвращения домой армянских, белорусских и таджикских миротворцев задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС России. Миротворцы Киргизии отправятся в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.
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в мире, киргизия, москва, одкб, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, россия
Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Минобороны России: армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана на родину