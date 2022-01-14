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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220114/mirotvortsy-1767770878.html
Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана - РИА Новости, 14.01.2022
Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана
Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана на родину, сообщает пресс-служба Минобороны России. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T06:05
2022-01-14T06:05
беспорядки в казахстане
в мире
киргизия
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одкб
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана на родину, сообщает пресс-служба Минобороны России.Добавляется, что для возвращения домой армянских, белорусских и таджикских миротворцев задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС России. Миротворцы Киргизии отправятся&nbsp; в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.
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в мире, киргизия, москва, одкб, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, россия
06:05 14.01.2022
 
Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана

Минобороны России: армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана на родину

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Армении - часть Коллективных миротворческих сил ОДКБ
Военнослужащие Армении - часть Коллективных миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Военнослужащие Армении - часть Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Армянские миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана на родину, сообщает пресс-служба Минобороны России.
"Личный состав и техника подразделений Республики Армения из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, завершив погрузку в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России в аэропорту "Алматы", возвращаются домой", - говорится в сообщении.
Добавляется, что для возвращения домой армянских, белорусских и таджикских миротворцев задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС России. Миротворцы Киргизии отправятся  в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.
Самолет Ил-76 Министерства обороны РФ с военнослужащими из состава миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
05:07Беспорядки в Казахстане
Десять самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКиргизияМоскваОДКБМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
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