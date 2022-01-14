17:33 14.01.2022 (обновлено: 17:39 14.01.2022)
Руководство Московского метрополитена хочет подать в суд на члена СПЧ
Руководство Московского метрополитена хочет подать в суд на члена СПЧ Ашманова
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске проходит через турникет на станции "Цветной бульвар" Московского метрополитена
Молодой человек в защитной маске проходит через турникет на станции "Цветной бульвар" Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Московский метрополитен рассматривает возможность подать в суд на члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игоря Ашманова из-за его заявлений о работе сервиса Face Pay, которые порочат деловую репутацию транспортного предприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
"Член Совета по правам человека Игорь Ашманов неоднократно в публичных каналах и СМИ делал заявления о Московском метрополитене, которые порочат деловую репутацию крупнейшего городского транспортного предприятия России. Московский метрополитен рассматривает возможность обращения в суд с иском к Ашманову о защите деловой репутации", - рассказали в пресс-службе.
Там пояснили, что ранее Ашманов заявил, что данные биометрии пользователей сервиса Face Pay якобы передаются третьим лицам, в том числе в департамент информационных технологий Москвы, и что метро может собирать ФИО пассажиров с помощью привязки банковской карты при регистрации в сервисе. Также он сообщил о якобы выписанном штрафе на сумму 3 тысячи рублей пользователю Face Pay за отсутствие защитной маски в метро, после чего метрополитен давал опровержение, заявив, что по системе не выписывают штрафов.
"Такие заявления безосновательны, ложны и не только вредят репутации метро, но также могут ввести в заблуждение и даже напугать пассажиров. За это нужно нести ответственность", - заявили в пресс-службе метрополитена.
В пресс-службе подчеркнули, что все данные пользователей сервиса в зашифрованном и обезличенном виде хранятся на защищенных серверах метро в закрытом контуре, а платежная информация хранится только у банка в соответствии с законодательством РФ. "Метро не передает данные пользователей сервиса Face Pay третьим лицам и использует их только для оплаты проезда с помощью распознавания лица",- отметили в пресс-службе.
В свою очередь сам Ашманов ранее заявил, что изначально он ссылался на пост на Facebook о якобы штрафе за отсутствие маски после оплаты через Face Pay, "как на анекдот из жизни". По его словам, в том посте сразу говорилось о штрафе в 5000 рублей, и не говорилось, что штраф пришел за пребывание именно в метро без маски, упомянуто просто "общественное место". Ашманов также отмечал, что в ходе его пересказа и перепечаток в СМИ оригинальная ситуация "слегка смазалась". Он не исключил, "что это вообще именно байка, или что участник событий зря связал между собой два этих факта – сдачу биометрии и штраф", и высказал надежду на то, что журналисты или Роскомнадзор расследуют этот конкретный инцидент.
8 ноября 2021, 08:00НаукаУлыбайтесь, вас снимает турникет: как работает система Face Pay в метро