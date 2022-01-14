https://ria.ru/20220114/merzlota-1767845166.html
Советник президента не исключил переселения жителей регионов с мерзлотой
Советник президента не исключил переселения жителей регионов с мерзлотой - РИА Новости, 14.01.2022
Советник президента не исключил переселения жителей регионов с мерзлотой
Жители субъектов, расположенных на многолетней мерзлоте, которая в настоящее время деградирует из-за изменения климата, могут быть переселены в более комфортные РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:23
2022-01-14T14:23
2022-01-14T14:23
общество
мерзлота
россия
руслан эдельгериев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577193313_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_b4dd5612bcb66503946d65e605cd94b1.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Жители субъектов, расположенных на многолетней мерзлоте, которая в настоящее время деградирует из-за изменения климата, могут быть переселены в более комфортные регионы, если ведение деятельности в условиях мерзлоты станет неэффективным, заявил журналистам советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев на Гайдаровском форуме в пятницу.Повышение температуры в регионах с многолетней мерзлотой идет в четыре раза быстрее, чем в среднем на планете, что приводит к разрушению мерзлоты и ставит под угрозу объекты инфраструктуры, которые на ней расположены. Для России критическое значение имеет состояние трубопроводов и добывающих мощностей, так как в зоне многолетней мерзлоты находятся основные месторождения нефти и газа."Если мы будем видеть, что инженерные решения не позволяют дальше расширяться, что это будет гораздо дороже и экономически неоправданно, то не исключено, что этих людей можно перевести в более комфортные регионы. Это вполне возможно", - сказал Эдельгериев.
https://ria.ru/20210222/vechnyy-kholod-i-pustota-poselki-prizraki-ryadom-s-vorkutoy-1598584651.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577193313_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_4301146afcbcbf33964838e426ddebe0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мерзлота, россия, руслан эдельгериев
Советник президента не исключил переселения жителей регионов с мерзлотой
Советник президента Эдельгериев не исключил переселения жителей регионов с мерзлотой