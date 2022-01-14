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Советник президента не исключил переселения жителей регионов с мерзлотой
Советник президента не исключил переселения жителей регионов с мерзлотой - РИА Новости, 14.01.2022
Советник президента не исключил переселения жителей регионов с мерзлотой
Жители субъектов, расположенных на многолетней мерзлоте, которая в настоящее время деградирует из-за изменения климата, могут быть переселены в более комфортные РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:23
2022-01-14T14:23
общество
мерзлота
россия
руслан эдельгериев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Жители субъектов, расположенных на многолетней мерзлоте, которая в настоящее время деградирует из-за изменения климата, могут быть переселены в более комфортные регионы, если ведение деятельности в условиях мерзлоты станет неэффективным, заявил журналистам советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев на Гайдаровском форуме в пятницу.Повышение температуры в регионах с многолетней мерзлотой идет в четыре раза быстрее, чем в среднем на планете, что приводит к разрушению мерзлоты и ставит под угрозу объекты инфраструктуры, которые на ней расположены. Для России критическое значение имеет состояние трубопроводов и добывающих мощностей, так как в зоне многолетней мерзлоты находятся основные месторождения нефти и газа."Если мы будем видеть, что инженерные решения не позволяют дальше расширяться, что это будет гораздо дороже и экономически неоправданно, то не исключено, что этих людей можно перевести в более комфортные регионы. Это вполне возможно", - сказал Эдельгериев.
https://ria.ru/20210222/vechnyy-kholod-i-pustota-poselki-prizraki-ryadom-s-vorkutoy-1598584651.html
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общество, мерзлота, россия, руслан эдельгериев
14:23 14.01.2022
 
Советник президента не исключил переселения жителей регионов с мерзлотой

Советник президента Эдельгериев не исключил переселения жителей регионов с мерзлотой

© Фото : Евгения ЖулановБатагайский провал - одно из проявлений таяния многолетней мерзлоты
Батагайский провал - одно из проявлений таяния многолетней мерзлоты - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : Евгения Жуланов
Батагайский провал - одно из проявлений таяния многолетней мерзлоты
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Жители субъектов, расположенных на многолетней мерзлоте, которая в настоящее время деградирует из-за изменения климата, могут быть переселены в более комфортные регионы, если ведение деятельности в условиях мерзлоты станет неэффективным, заявил журналистам советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев на Гайдаровском форуме в пятницу.
Повышение температуры в регионах с многолетней мерзлотой идет в четыре раза быстрее, чем в среднем на планете, что приводит к разрушению мерзлоты и ставит под угрозу объекты инфраструктуры, которые на ней расположены. Для России критическое значение имеет состояние трубопроводов и добывающих мощностей, так как в зоне многолетней мерзлоты находятся основные месторождения нефти и газа.
"Если мы будем видеть, что инженерные решения не позволяют дальше расширяться, что это будет гораздо дороже и экономически неоправданно, то не исключено, что этих людей можно перевести в более комфортные регионы. Это вполне возможно", - сказал Эдельгериев.
Вечный холод и пустота: поселки-призраки рядом с Воркутой - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля 2021, 17:16
Вечный холод и пустота: поселки-призраки рядом с ВоркутойШахтерские поселки в районе Воркуты пустеют. Квартиры здесь дешевые, а коммунальные платежи слишком дорогие. Люди продают дома или дарят муниципалитету и перебираются на юг, на Большую землю за переделы полярного круга.
 
ОбществомерзлотаРоссияРуслан Эдельгериев
 
 
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