https://ria.ru/20220114/merzlota-1767845166.html

Советник президента не исключил переселения жителей регионов с мерзлотой

Советник президента не исключил переселения жителей регионов с мерзлотой - РИА Новости, 14.01.2022

Советник президента не исключил переселения жителей регионов с мерзлотой

Жители субъектов, расположенных на многолетней мерзлоте, которая в настоящее время деградирует из-за изменения климата, могут быть переселены в более комфортные РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:23

2022-01-14T14:23

2022-01-14T14:23

общество

мерзлота

россия

руслан эдельгериев

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Жители субъектов, расположенных на многолетней мерзлоте, которая в настоящее время деградирует из-за изменения климата, могут быть переселены в более комфортные регионы, если ведение деятельности в условиях мерзлоты станет неэффективным, заявил журналистам советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев на Гайдаровском форуме в пятницу.Повышение температуры в регионах с многолетней мерзлотой идет в четыре раза быстрее, чем в среднем на планете, что приводит к разрушению мерзлоты и ставит под угрозу объекты инфраструктуры, которые на ней расположены. Для России критическое значение имеет состояние трубопроводов и добывающих мощностей, так как в зоне многолетней мерзлоты находятся основные месторождения нефти и газа."Если мы будем видеть, что инженерные решения не позволяют дальше расширяться, что это будет гораздо дороже и экономически неоправданно, то не исключено, что этих людей можно перевести в более комфортные регионы. Это вполне возможно", - сказал Эдельгериев.

https://ria.ru/20210222/vechnyy-kholod-i-pustota-poselki-prizraki-ryadom-s-vorkutoy-1598584651.html

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общество, мерзлота, россия, руслан эдельгериев