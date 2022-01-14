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Ношение масок повышает мужскую привлекательность, заявили британские ученые
Ношение масок повышает мужскую привлекательность, заявили британские ученые - РИА Новости, 14.01.2022
Ношение масок повышает мужскую привлекательность, заявили британские ученые
Ношение защитных масок повышает привлекательность мужчин в глазах женщин, установили исследователи из Кардиффского университета (Великобритания). РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:37
2022-01-14T15:37
распространение коронавируса
в мире
кардифф
великобритания
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ЛОНДОН, 14 янв - РИА Новости. Ношение защитных масок повышает привлекательность мужчин в глазах женщин, установили исследователи из Кардиффского университета (Великобритания).В рамках исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Cognitive Research: Principles and Implications, рассматривалось влияние разных типов масок на степень привлекательности 40 мужских лиц. "Голубые медицинские маски повышают привлекательность лица больше, чем другие типы масок", - говорится в пресс-релизе на сайте университета.Эксперт Майкл Льюис, который специализируется в области психологии лиц, отметил, что исследования, проведенные до пандемии, показали, что медицинские маски снижают привлекательность человека. В связи с этим исследователи решили проверить, изменилось ли что-то после того, как ношение масок стало повсеместным. По его словам, пандемия коронавируса изменила восприятие масок: теперь при виде человека с закрытым лицом больше не возникает мысли о том, что он болен и от него нужно "держаться подальше"."Наше исследование показывает, что наиболее привлекательными лица считаются тогда, когда они закрыты медицинскими масками", - сказал Льюис. "Мы также обнаружили, что лица считаются значительно более привлекательными, когда они закрыты тканевыми масками, чем когда они не закрыты", - подчеркнул он.В рамках исследования 43 участницы по изображениям оценивали привлекательность мужских лиц по шкале от одного до 10. В одних случаях лица были без масок, а в других были закрыты тканевыми или голубыми медицинскими масками - или же книгой в черной обложке. Исследование проводилось в феврале 2021 года, спустя несколько месяцев после того, как ношение масок стало в Великобритании обязательным.
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в мире, кардифф, великобритания
15:37 14.01.2022
 
Ношение масок повышает мужскую привлекательность, заявили британские ученые

Британские ученые: мужчины в медицинских масках становятся привлекательнее для женщин

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на улице Пхукета
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Мужчина в защитной маске на улице Пхукета
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ЛОНДОН, 14 янв - РИА Новости. Ношение защитных масок повышает привлекательность мужчин в глазах женщин, установили исследователи из Кардиффского университета (Великобритания).
В рамках исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Cognitive Research: Principles and Implications, рассматривалось влияние разных типов масок на степень привлекательности 40 мужских лиц. "Голубые медицинские маски повышают привлекательность лица больше, чем другие типы масок", - говорится в пресс-релизе на сайте университета.
Эксперт Майкл Льюис, который специализируется в области психологии лиц, отметил, что исследования, проведенные до пандемии, показали, что медицинские маски снижают привлекательность человека. В связи с этим исследователи решили проверить, изменилось ли что-то после того, как ношение масок стало повсеместным. По его словам, пандемия коронавируса изменила восприятие масок: теперь при виде человека с закрытым лицом больше не возникает мысли о том, что он болен и от него нужно "держаться подальше".
"Наше исследование показывает, что наиболее привлекательными лица считаются тогда, когда они закрыты медицинскими масками", - сказал Льюис. "Мы также обнаружили, что лица считаются значительно более привлекательными, когда они закрыты тканевыми масками, чем когда они не закрыты", - подчеркнул он.
В рамках исследования 43 участницы по изображениям оценивали привлекательность мужских лиц по шкале от одного до 10. В одних случаях лица были без масок, а в других были закрыты тканевыми или голубыми медицинскими масками - или же книгой в черной обложке. Исследование проводилось в феврале 2021 года, спустя несколько месяцев после того, как ношение масок стало в Великобритании обязательным.
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