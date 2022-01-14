https://ria.ru/20220114/maska-1767863101.html

Ношение масок повышает мужскую привлекательность, заявили британские ученые

Ношение масок повышает мужскую привлекательность, заявили британские ученые - РИА Новости, 14.01.2022

Ношение масок повышает мужскую привлекательность, заявили британские ученые

Ношение защитных масок повышает привлекательность мужчин в глазах женщин, установили исследователи из Кардиффского университета (Великобритания). РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:37

2022-01-14T15:37

2022-01-14T15:37

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ЛОНДОН, 14 янв - РИА Новости. Ношение защитных масок повышает привлекательность мужчин в глазах женщин, установили исследователи из Кардиффского университета (Великобритания).В рамках исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Cognitive Research: Principles and Implications, рассматривалось влияние разных типов масок на степень привлекательности 40 мужских лиц. "Голубые медицинские маски повышают привлекательность лица больше, чем другие типы масок", - говорится в пресс-релизе на сайте университета.Эксперт Майкл Льюис, который специализируется в области психологии лиц, отметил, что исследования, проведенные до пандемии, показали, что медицинские маски снижают привлекательность человека. В связи с этим исследователи решили проверить, изменилось ли что-то после того, как ношение масок стало повсеместным. По его словам, пандемия коронавируса изменила восприятие масок: теперь при виде человека с закрытым лицом больше не возникает мысли о том, что он болен и от него нужно "держаться подальше"."Наше исследование показывает, что наиболее привлекательными лица считаются тогда, когда они закрыты медицинскими масками", - сказал Льюис. "Мы также обнаружили, что лица считаются значительно более привлекательными, когда они закрыты тканевыми масками, чем когда они не закрыты", - подчеркнул он.В рамках исследования 43 участницы по изображениям оценивали привлекательность мужских лиц по шкале от одного до 10. В одних случаях лица были без масок, а в других были закрыты тканевыми или голубыми медицинскими масками - или же книгой в черной обложке. Исследование проводилось в феврале 2021 года, спустя несколько месяцев после того, как ношение масок стало в Великобритании обязательным.

https://ria.ru/20211027/covid-1756442490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кардифф, великобритания