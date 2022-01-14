https://ria.ru/20220114/makron-1767824385.html
Брижит Макрон заявила, что она не трансгендер
Брижит Макрон заявила, что она не трансгендер - РИА Новости, 14.01.2022
Брижит Макрон заявила, что она не трансгендер
Супруга президента Франции Брижит Макрон заявила, что злоумышленники, распространившие ложные слухи о ее трансгендерности, изменили данные в ее генеалогическом... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:48
2022-01-14T12:48
2022-01-14T12:52
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брижит макрон
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ПАРИЖ, 14 янв - РИА Новости. Супруга президента Франции Брижит Макрон заявила, что злоумышленники, распространившие ложные слухи о ее трансгендерности, изменили данные в ее генеалогическом древе в интернете."Сначала я наблюдала за этим издалека, слышала, что говорят, прежде чем я поняла, что они изменили мое генеалогическое древо... И я вдруг оказалась моим братом. И тут речь идет о генеалогии моих родителей, и это недопустимо", - сказала Макрон в эфире радиостанции RTL France в ответ на просьбу прокомментировать слухи о том, что она мужчина.Злоумышленники работали над изменением генеалогических данных первой леди на соответствующих сайтах, утверждая, что Брижит Макрон - это на самом деле ее брат."Если я ничего не сделаю, в то время как я уже четыре года веду борьбу с травлей, то мой голос так и не будет услышан. И мне скажут - вы ничего не делаете... Мне потребовалось 5,5 дней с адвокатом, чтобы удалить эту информацию", - рассказала супруга французского президента.Ранее сообщалось, что Брижит Макрон подаст жалобу на распространителей слухов, утверждающих, что супруга президента Франции была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – девичья фамилия первой леди) и сменила пол.
https://ria.ru/20211228/frantsiya-1765707787.html
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в мире, франция, брижит макрон
12:48 14.01.2022 (обновлено: 12:52 14.01.2022)
Брижит Макрон заявила, что она не трансгендер
Первая леди Франции Макрон: авторы слуха о трансгендерности взломали генеалогическое древо
ПАРИЖ, 14 янв - РИА Новости.
Супруга президента Франции Брижит Макрон
заявила, что злоумышленники, распространившие ложные слухи о ее трансгендерности, изменили данные в ее генеалогическом древе в интернете.
"Сначала я наблюдала за этим издалека, слышала, что говорят, прежде чем я поняла, что они изменили мое генеалогическое древо... И я вдруг оказалась моим братом. И тут речь идет о генеалогии моих родителей, и это недопустимо", - сказала Макрон в эфире радиостанции RTL France в ответ на просьбу прокомментировать слухи о том, что она мужчина.
Злоумышленники работали над изменением генеалогических данных первой леди на соответствующих сайтах, утверждая, что Брижит Макрон - это на самом деле ее брат.
"Если я ничего не сделаю, в то время как я уже четыре года веду борьбу с травлей, то мой голос так и не будет услышан. И мне скажут - вы ничего не делаете... Мне потребовалось 5,5 дней с адвокатом, чтобы удалить эту информацию", - рассказала супруга французского президента.
Ранее сообщалось, что Брижит Макрон подаст жалобу на распространителей слухов, утверждающих, что супруга президента Франции была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – девичья фамилия первой леди) и сменила пол.