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Извинения не приняты? Норвежский фотограф обвинил авторов "Елок 8" во лжи

Извинения не приняты? Норвежский фотограф обвинил авторов "Елок 8" во лжи - РИА Новости, 14.01.2022

Извинения не приняты? Норвежский фотограф обвинил авторов "Елок 8" во лжи

Норвежский фотограф Стиг Дирдал, обвинивший кинокомпанию Bazelevs в плагиате его идеи в оформлении постера фильма "Елки 8", теперь заявил, что создатели комедии РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T16:36

2022-01-14T16:36

2022-01-14T16:43

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Норвежский фотограф Стиг Дирдал, обвинивший кинокомпанию Bazelevs в плагиате его идеи в оформлении постера фильма "Елки 8", теперь заявил, что создатели комедии еще и лжецы.Дирдала возмутил пост, опубликованный ранее Bazelevs в Facebook. В нем представители студии публично просят у него прощения. В публикации авторы также пишут, что "связались с ним лично, объяснили ситуацию и готовы обсудить компенсацию".По словам Стига Дирдала, на связь с ним никто не выходил. В Bazelevs на обвинения Дирдала пока не ответили.Ранее норвежец пожаловался у себя в Facebook на "плагиат" со стороны авторов рекламы российской новогодней картины. К тексту он прикрепил коллаж из постера "Елок 8" и его рождественской открытки, которую Дирдал создал еще в 2015 году.На обеих картинках изображены герои, расставленные в виде елки. Все при этом одеты в зеленые комбинезоны, обвешаны розовой мишурой и держат в руках свечи.Фильм "Елки 8" вышел в российских кинотеатрах 16 декабря. В нем снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и другие.

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