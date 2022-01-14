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Извинения не приняты? Норвежский фотограф обвинил авторов "Елок 8" во лжи
Извинения не приняты? Норвежский фотограф обвинил авторов "Елок 8" во лжи - РИА Новости, 14.01.2022
Извинения не приняты? Норвежский фотограф обвинил авторов "Елок 8" во лжи
Норвежский фотограф Стиг Дирдал, обвинивший кинокомпанию Bazelevs в плагиате его идеи в оформлении постера фильма "Елки 8", теперь заявил, что создатели комедии РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:36
2022-01-14T16:36
2022-01-14T16:43
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Норвежский фотограф Стиг Дирдал, обвинивший кинокомпанию Bazelevs в плагиате его идеи в оформлении постера фильма "Елки 8", теперь заявил, что создатели комедии еще и лжецы.Дирдала возмутил пост, опубликованный ранее Bazelevs в Facebook. В нем представители студии публично просят у него прощения. В публикации авторы также пишут, что "связались с ним лично, объяснили ситуацию и готовы обсудить компенсацию".По словам Стига Дирдала, на связь с ним никто не выходил. В Bazelevs на обвинения Дирдала пока не ответили.Ранее норвежец пожаловался у себя в Facebook на "плагиат" со стороны авторов рекламы российской новогодней картины. К тексту он прикрепил коллаж из постера "Елок 8" и его рождественской открытки, которую Дирдал создал еще в 2015 году.На обеих картинках изображены герои, расставленные в виде елки. Все при этом одеты в зеленые комбинезоны, обвешаны розовой мишурой и держат в руках свечи.Фильм "Елки 8" вышел в российских кинотеатрах 16 декабря. В нем снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и другие.
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16:36 14.01.2022 (обновлено: 16:43 14.01.2022)
Извинения не приняты? Норвежский фотограф обвинил авторов "Елок 8" во лжи
Норвежский фотограф Стиг Дирдал обвинил авторов "Елок 8" во лжи
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Норвежский фотограф Стиг Дирдал, обвинивший кинокомпанию Bazelevs в плагиате его идеи в оформлении постера фильма "Елки 8", теперь заявил, что создатели комедии еще и лжецы.
Дирдала возмутил пост
, опубликованный ранее Bazelevs в Facebook. В нем представители студии публично просят у него прощения. В публикации авторы также пишут, что "связались с ним лично, объяснили ситуацию и готовы обсудить компенсацию".
По словам Стига Дирдала, на связь с ним никто не выходил.
"Мир слишком мал для большой лжи. Вы не связывались со мной. Мы не разговаривали, и все фотографии, использованные здесь — кража материалов, защищенных авторским правом", — прокомментировал публикацию фотограф.
В Bazelevs на обвинения Дирдала пока не ответили.
Ранее норвежец пожаловался
у себя в Facebook на "плагиат" со стороны авторов рекламы российской новогодней картины. К тексту он прикрепил коллаж из постера "Елок 8" и его рождественской открытки, которую Дирдал создал еще в 2015 году.
На обеих картинках изображены герои, расставленные в виде елки. Все при этом одеты в зеленые комбинезоны, обвешаны розовой мишурой и держат в руках свечи.
Фильм "Елки 8" вышел в российских кинотеатрах 16 декабря. В нем снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и другие.