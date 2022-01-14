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В ЛНР заявили, что подавили огонь украинских силовиков
В ЛНР заявили, что подавили огонь украинских силовиков - РИА Новости, 14.01.2022
В ЛНР заявили, что подавили огонь украинских силовиков
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, подавив тем самым огонь... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T14:30
2022-01-14T14:30
в мире
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, подавив тем самым огонь ВС Украины по подконтрольному ЛНР поселку Донецкий, заявил в пятницу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили об обстреле поселка Донецкий со стороны украинских силовиков в пятницу, в результате которого погиб сотрудник Народной милиции."Вынужденным ответным огнем из незапрещенного минскими соглашениями вооружения, огневая активность противника была подавлена", - заявил журналистам официальный представитель ведомства.По его словам, по предварительным данным Народной милиции ЛНР один украинский силовик погиб и двое были ранены."Командование Народной милиции настоятельно рекомендует киевским боевикам отказаться от подобных агрессивных действий, которые приводят к новым жертвам и провоцируют дальнейшее обострение и без того сложной ситуации", - отметил Филипоненко.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220113/bespilotnik-1767610407.html
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в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
14:30 14.01.2022
 
В ЛНР заявили, что подавили огонь украинских силовиков

Народная милиция ЛНР заявила о подавлении огня украинских силовиков по поселку Донецкий

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, подавив тем самым огонь ВС Украины по подконтрольному ЛНР поселку Донецкий, заявил в пятницу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили об обстреле поселка Донецкий со стороны украинских силовиков в пятницу, в результате которого погиб сотрудник Народной милиции.
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"Вынужденным ответным огнем из незапрещенного минскими соглашениями вооружения, огневая активность противника была подавлена", - заявил журналистам официальный представитель ведомства.
По его словам, по предварительным данным Народной милиции ЛНР один украинский силовик погиб и двое были ранены.
"Командование Народной милиции настоятельно рекомендует киевским боевикам отказаться от подобных агрессивных действий, которые приводят к новым жертвам и провоцируют дальнейшее обострение и без того сложной ситуации", - отметил Филипоненко.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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