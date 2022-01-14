https://ria.ru/20220114/lnr-1767846415.html

В ЛНР заявили, что подавили огонь украинских силовиков

В ЛНР заявили, что подавили огонь украинских силовиков - РИА Новости, 14.01.2022

В ЛНР заявили, что подавили огонь украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, подавив тем самым огонь... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:30

2022-01-14T14:30

2022-01-14T14:30

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе, подавив тем самым огонь ВС Украины по подконтрольному ЛНР поселку Донецкий, заявил в пятницу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили об обстреле поселка Донецкий со стороны украинских силовиков в пятницу, в результате которого погиб сотрудник Народной милиции."Вынужденным ответным огнем из незапрещенного минскими соглашениями вооружения, огневая активность противника была подавлена", - заявил журналистам официальный представитель ведомства.По его словам, по предварительным данным Народной милиции ЛНР один украинский силовик погиб и двое были ранены."Командование Народной милиции настоятельно рекомендует киевским боевикам отказаться от подобных агрессивных действий, которые приводят к новым жертвам и провоцируют дальнейшее обострение и без того сложной ситуации", - отметил Филипоненко.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220113/bespilotnik-1767610407.html

https://ria.ru/20220109/donbass-1767025247.html

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в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр