Военнослужащий ЛНР погиб из-за обстрела украинскими силовиками
Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб из-за обстрела украинскими силовиками
Ситуация в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, погиб сотрудник Народной милиции, заявили в пятницу журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 13.05 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Новотошковское (под контролем Киева - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра в направлении населенного пункта Донецкий (под контролем ЛНР – ред.), в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - сказал представитель ведомства.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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