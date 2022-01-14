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Военнослужащий ЛНР погиб из-за обстрела украинскими силовиками
Военнослужащий ЛНР погиб из-за обстрела украинскими силовиками - РИА Новости, 14.01.2022
Военнослужащий ЛНР погиб из-за обстрела украинскими силовиками
Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, погиб сотрудник Народной милиции, заявили в пятницу журналистам в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:53
2022-01-14T13:53
в мире
украина
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, погиб сотрудник Народной милиции, заявили в пятницу журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 13.05 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Новотошковское (под контролем Киева - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра в направлении населенного пункта Донецкий (под контролем ЛНР – ред.), в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - сказал представитель ведомства.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220107/provokatsii-1766894086.html
https://ria.ru/20220111/situatsiya-1767414909.html
украина
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в мире, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
13:53 14.01.2022
 
Военнослужащий ЛНР погиб из-за обстрела украинскими силовиками

Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб из-за обстрела украинскими силовиками

© РИА Новости / Олеся ПотаповаСитуация в ЛНР. Архивное фото
Ситуация в ЛНР. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
Ситуация в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, погиб сотрудник Народной милиции, заявили в пятницу журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 13.05 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Новотошковское (под контролем Киева - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь из минометов калибром 82 миллиметра в направлении населенного пункта Донецкий (под контролем ЛНР – ред.), в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - сказал представитель ведомства.
Украинский военный у села Зайцево в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 19:22
В ЛНР заявили о праве отвечать на провокации украинских силовиков
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 22:06
Посол США назвал ситуацию на границе с Украиной "чрезвычайной"
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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