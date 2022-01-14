https://ria.ru/20220114/lindemann-1767773261.html

Концерты Линдеманна в Новосибирске и Москве перенесли

Концерты Линдеманна в Новосибирске и Москве перенесли - РИА Новости, 14.01.2022

Концерты Линдеманна в Новосибирске и Москве перенесли

Запланированные на конец января концерты известного немецкого артиста Тилля Линдеманна в Новосибирске, где против него выступали активисты, и Москве перенесли... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T07:54

2022-01-14T07:54

2022-01-14T10:13

культура

новосибирск

москва

александр бастрыкин

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

rammstein

тилль линдеманн

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НОВОСИБИРСК, 14 янв — РИА Новости. Запланированные на конец января концерты известного немецкого артиста Тилля Линдеманна в Новосибирске, где против него выступали активисты, и Москве перенесли на более поздний срок из-за пандемии COVID-19, сообщается на официальной странице Линдеманна в Instagram.Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы новосибирских общественников, высказывающихся против концерта Тилля Линдеманна, известного своим участием в рок-группе Rammstein. Концерт в Новосибирске был запланирован на 26 января, а в Москве — на 28 января."Эпидемиологическая ситуация в мире резко ухудшается. Вводятся новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание членов группы и команды. А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей. К сожалению, в этих обстоятельствах становится невозможным совершить тур Тилля Линдеманна в указанные сроки. Чтобы предотвратить распространение нового типа COVID-19, мы вынуждены перенести концерты на новые даты", — говорится в сообщении.Организаторы обещают, что все ранее купленные билеты будут действительными на новые даты, которые пока не называются.В конце прошлого года в интернете появилась информация, что новосибирские общественники, которым стало известно о готовящемся концерте Линдеманна, обратились к депутатам Госдумы с просьбой "инициировать заслон различным антикультурным явлениям". По данным СК, активисты в своем обращении высказывают солидарность с мнением Бастрыкина, который в одном из своих интервью заявил о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты", и с тем, что ей необходимо дать отпор.

https://ria.ru/20211018/jagger-1755072473.html

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новосибирск, москва, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), rammstein, тилль линдеманн, россия, шоу-бизнес