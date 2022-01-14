07:54 14.01.2022 (обновлено: 10:13 14.01.2022)
Концерты Линдеманна в Новосибирске и Москве перенесли
Концерты Тилля Линдеманна в Новосибирске и Москве перенесли из-за пандемии
Солист группы Rammstein Тиль Линдеманн. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 14 янв — РИА Новости. Запланированные на конец января концерты известного немецкого артиста Тилля Линдеманна в Новосибирске, где против него выступали активисты, и Москве перенесли на более поздний срок из-за пандемии COVID-19, сообщается на официальной странице Линдеманна в Instagram.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы новосибирских общественников, высказывающихся против концерта Тилля Линдеманна, известного своим участием в рок-группе Rammstein. Концерт в Новосибирске был запланирован на 26 января, а в Москве — на 28 января.
"Эпидемиологическая ситуация в мире резко ухудшается. Вводятся новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание членов группы и команды. А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей. К сожалению, в этих обстоятельствах становится невозможным совершить тур Тилля Линдеманна в указанные сроки. Чтобы предотвратить распространение нового типа COVID-19, мы вынуждены перенести концерты на новые даты", — говорится в сообщении.
Организаторы обещают, что все ранее купленные билеты будут действительными на новые даты, которые пока не называются.
В конце прошлого года в интернете появилась информация, что новосибирские общественники, которым стало известно о готовящемся концерте Линдеманна, обратились к депутатам Госдумы с просьбой "инициировать заслон различным антикультурным явлениям". По данным СК, активисты в своем обращении высказывают солидарность с мнением Бастрыкина, который в одном из своих интервью заявил о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты", и с тем, что ей необходимо дать отпор.
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