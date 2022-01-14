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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220114/lindemann-1767773261.html
Концерты Линдеманна в Новосибирске и Москве перенесли
Концерты Линдеманна в Новосибирске и Москве перенесли - РИА Новости, 14.01.2022
Концерты Линдеманна в Новосибирске и Москве перенесли
Запланированные на конец января концерты известного немецкого артиста Тилля Линдеманна в Новосибирске, где против него выступали активисты, и Москве перенесли... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T07:54
2022-01-14T10:13
культура
новосибирск
москва
александр бастрыкин
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
rammstein
тилль линдеманн
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НОВОСИБИРСК, 14 янв — РИА Новости. Запланированные на конец января концерты известного немецкого артиста Тилля Линдеманна в Новосибирске, где против него выступали активисты, и Москве перенесли на более поздний срок из-за пандемии COVID-19, сообщается на официальной странице Линдеманна в Instagram.Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы новосибирских общественников, высказывающихся против концерта Тилля Линдеманна, известного своим участием в рок-группе Rammstein. Концерт в Новосибирске был запланирован на 26 января, а в Москве — на 28 января."Эпидемиологическая ситуация в мире резко ухудшается. Вводятся новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание членов группы и команды. А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей. К сожалению, в этих обстоятельствах становится невозможным совершить тур Тилля Линдеманна в указанные сроки. Чтобы предотвратить распространение нового типа COVID-19, мы вынуждены перенести концерты на новые даты", — говорится в сообщении.Организаторы обещают, что все ранее купленные билеты будут действительными на новые даты, которые пока не называются.В конце прошлого года в интернете появилась информация, что новосибирские общественники, которым стало известно о готовящемся концерте Линдеманна, обратились к депутатам Госдумы с просьбой "инициировать заслон различным антикультурным явлениям". По данным СК, активисты в своем обращении высказывают солидарность с мнением Бастрыкина, который в одном из своих интервью заявил о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты", и с тем, что ей необходимо дать отпор.
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новосибирск, москва, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), rammstein, тилль линдеманн, россия, шоу-бизнес
07:54 14.01.2022 (обновлено: 10:13 14.01.2022)
 
Концерты Линдеманна в Новосибирске и Москве перенесли

Концерты Тилля Линдеманна в Новосибирске и Москве перенесли из-за пандемии

© РИА Новости / Антон Стеков / Перейти в фотобанкСолист группы Rammstein Тиль Линдеманн
Солист группы Rammstein Тиль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Антон Стеков
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Солист группы Rammstein Тиль Линдеманн. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 14 янв РИА Новости. Запланированные на конец января концерты известного немецкого артиста Тилля Линдеманна в Новосибирске, где против него выступали активисты, и Москве перенесли на более поздний срок из-за пандемии COVID-19, сообщается на официальной странице Линдеманна в Instagram.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы новосибирских общественников, высказывающихся против концерта Тилля Линдеманна, известного своим участием в рок-группе Rammstein. Концерт в Новосибирске был запланирован на 26 января, а в Москве — на 28 января.
"Эпидемиологическая ситуация в мире резко ухудшается. Вводятся новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание членов группы и команды. А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей. К сожалению, в этих обстоятельствах становится невозможным совершить тур Тилля Линдеманна в указанные сроки. Чтобы предотвратить распространение нового типа COVID-19, мы вынуждены перенести концерты на новые даты", — говорится в сообщении.
Организаторы обещают, что все ранее купленные билеты будут действительными на новые даты, которые пока не называются.
В конце прошлого года в интернете появилась информация, что новосибирские общественники, которым стало известно о готовящемся концерте Линдеманна, обратились к депутатам Госдумы с просьбой "инициировать заслон различным антикультурным явлениям". По данным СК, активисты в своем обращении высказывают солидарность с мнением Бастрыкина, который в одном из своих интервью заявил о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты", и с тем, что ей необходимо дать отпор.
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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