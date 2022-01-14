https://ria.ru/20220114/lavrov-1767818471.html
Россия избавляется от рисков, связанных с Западом, заявил Лавров
Россия избавляется от рисков, связанных с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022
Россия избавляется от рисков, связанных с Западом, заявил Лавров
Россия последовательно и быстро избавляется от рисков, связанных с работой в контролируемых Западом структурах и сферах, в том числе технологической, заявил... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:27
2022-01-14T12:27
2022-01-14T12:44
в мире
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА новости. Россия последовательно и быстро избавляется от рисков, связанных с работой в контролируемых Западом структурах и сферах, в том числе технологической, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все механизмы экономических связей, которые зависят от контролируемых западом структур, они, конечно, содержат риски. Мы от этих рисков уже последовательно и быстро избавляемся. В том числе и прежде всего в высокотехнологичных областях", - подчеркнул он.
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в мире, россия, сергей лавров
12:27 14.01.2022 (обновлено: 12:44 14.01.2022)
Россия избавляется от рисков, связанных с Западом, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия быстро избавляется от рисков от контролируемых Западом сфер