https://ria.ru/20220114/lavrov-1767818471.html

Россия избавляется от рисков, связанных с Западом, заявил Лавров

Россия избавляется от рисков, связанных с Западом, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022

Россия избавляется от рисков, связанных с Западом, заявил Лавров

Россия последовательно и быстро избавляется от рисков, связанных с работой в контролируемых Западом структурах и сферах, в том числе технологической, заявил... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T12:27

2022-01-14T12:27

2022-01-14T12:44

в мире

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 14 янв - РИА новости. Россия последовательно и быстро избавляется от рисков, связанных с работой в контролируемых Западом структурах и сферах, в том числе технологической, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все механизмы экономических связей, которые зависят от контролируемых западом структур, они, конечно, содержат риски. Мы от этих рисков уже последовательно и быстро избавляемся. В том числе и прежде всего в высокотехнологичных областях", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220114/sanktsii-1767813321.html

россия

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2022

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в мире, россия, сергей лавров