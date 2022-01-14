https://ria.ru/20220114/lavrov-1767806180.html

Лавров ответил на требование Запада вернуть российские войска в казармы

Лавров ответил на требование Запада вернуть российские войска в казармы - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров ответил на требование Запада вернуть российские войска в казармы

Требование Запада вернуть российские войска в казармы категорически не устраивает Россию, Запад зарвался, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:41

2022-01-14T11:41

2022-01-14T12:48

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сергей лавров

россия

безопасность

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Требование Запада вернуть российские войска в казармы категорически не устраивает Россию, Запад зарвался, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее госдеп США призвал Россию вернуть в казармы 100 тысяч военнослужащих, которые якобы сосредоточены у границ с Украиной."Нас это категорически не может устроить, и это неприемлемые подходы. Время, которое было выбрано (для предложений по гарантиям безопасности - ред.), оно просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямо говорить", - сказал Лавров на пресс-конференции.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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"Запад зарвался" – Лавров об обострении отношений с РФ Требование Запада вернуть российские войска в казармы категорически не устраивает Россию, Запад зарвался, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее госдеп США призвал Россию вернуть в казармы 100 тысяч военнослужащих, которые якобы сосредоточены у границ с Украиной. "Нас это категорически не может устроить, и это неприемлемые подходы. Время, которое было выбрано (для предложений по гарантиям безопасности - ред.), оно просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямо говорить", - сказал Лавров на пресс-конференции. 2022-01-14T11:41 true PT0M59S

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политика, сергей лавров, россия, безопасность, сша, нато