https://ria.ru/20220114/lavrov-1767797695.html
В МИД началась ежегодная пресс-конференция Лаврова
В МИД началась ежегодная пресс-конференция Лаврова - РИА Новости, 14.01.2022
В МИД началась ежегодная пресс-конференция Лаврова
В пресс-центре МИД России началась ежегодная пресс-конференция главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:08
2022-01-14T11:08
2022-01-14T11:09
политика
сергей лавров
мария захарова
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В пресс-центре МИД России началась ежегодная пресс-конференция главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.Как передаёт корреспондент РИА Новости, конференция проходит в "гибридном формате". Планируется, что вопросы министру журналисты зададут как в зале, так и онлайн.В связи с эпидемиологическими требованиями количество мест в зале ограничено. Наличие медицинской маски для присутствующих в зале журналистов обязательно.Ведёт пресс-конференцию официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://radiosputnik.ria.ru/20220113/lavrov-1767701343.html
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политика, сергей лавров, мария захарова, россия
11:08 14.01.2022 (обновлено: 11:09 14.01.2022)
В МИД началась ежегодная пресс-конференция Лаврова
В МИД началась ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Лаврова