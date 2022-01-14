https://ria.ru/20220114/lavrov-1767797695.html

В МИД началась ежегодная пресс-конференция Лаврова

В МИД началась ежегодная пресс-конференция Лаврова - РИА Новости, 14.01.2022

В МИД началась ежегодная пресс-конференция Лаврова

В пресс-центре МИД России началась ежегодная пресс-конференция главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:08

2022-01-14T11:08

2022-01-14T11:09

политика

сергей лавров

мария захарова

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В пресс-центре МИД России началась ежегодная пресс-конференция главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.Как передаёт корреспондент РИА Новости, конференция проходит в "гибридном формате". Планируется, что вопросы министру журналисты зададут как в зале, так и онлайн.В связи с эпидемиологическими требованиями количество мест в зале ограничено. Наличие медицинской маски для присутствующих в зале журналистов обязательно.Ведёт пресс-конференцию официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/lavrov-1767701343.html

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политика, сергей лавров, мария захарова, россия